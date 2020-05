Els toreros poden sol·licitar els ajuts a la cultura creats pel govern de coalició

El Govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem ha reconegut que els toreros són artistes, com els actors o els músics i el govern de coalició de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, els ha concedit la possibilitat de sol·licitar una subvenció en plena pandèmia del Covid -19 .









Aquest col·lectiu es va queixar que des de l'estiu de 2019 no han tingut cap tipus d'ingrés i demanaven que el Govern els concedeixi un ajut. I encara que no se'ls esmenti específicament en el Reial decret llei de el sector cultural podran accedir a subvencions.





Els toreros s'han agafat a una porta que el Govern els ha deixat oberta perquè puguin sol·licitar una subvenció exactament igual a com ho fa un músic, un actor o qualsevol altre artista i han pogut omplir la sol·licitud per demanar una subvenció.





Una cosa que ha despertat númerosas crítiques, sobretot, per Unides Podem en el programa electoral contemplen desenvolupar una Llei de Benestar Animal incompatible amb el toreig.









Sergio García Torres. Alt càrrec animalista en el Govern de coalició per Podem

















Tal com explica la nota de l' UNPBE la prestació que els donaria el Govern duraria quatre mesos sempre que hagin cotitzat l'any anterior entre 738,89 euros i 2.031,94 euros.

















Des de la pròpia associació van demanar prudència als seus a l'hora de sol·licitar el paquet d'ajudes per evitar que unes hipotètiques pressions de Podem portés a Govern a fer-se enrere. Sabien que de donar-se a conèixer que Sánchez i Iglesias han reconegut a la tauromàquia com a cultura i que els han deixat la porta oberta per sol·licitar ajuts en plena pandèmia, sectors animalistes i ecologistes podrien tirar-se a sobre de Govern.





Després de conèixer que els toreros estaven demanant ajudes, moltes associacions van enviar una carta a Govern en què exigien que no se'ls reconegués com a artista.









