Sánchez comunica a les comunitats que l'aplicació de la cogovernança es retardarà

El Govern ha fet el seu balanç de la novena Conferència de Presidents Autonòmics consecutiva amb el president Pedro Sánchez, i sobre la mateixa, la ministra Portaveu, María Jesús Montero, ha explicat que Sánchez els ha traslladat a tots la necessitat d'aplicar "màxima cautela i lleialtat" de cara a les noves fases de desconfinamiento.









LES QUEIXES NO FARAN QUE LES COMUNITATS AVANCIN EN LA VELOCITAT DE LES FASES





En aquest mateix sentit, Montero, davant les queixes d'algunes autonomies com Madrid, Andalusia o València ha remarcat que no és temps de "traslladar greuges o falses especulacions sense fonament. El realment greu seria allunyar-se dels criteris sanitaris i guiar-se pels polítics, o d'altres tipus. No arribarem abans per córrer de manera precipitada ".





A l'haver-se quedat endarrerides comunitats com Madrid, Catalunya i alguns territoris andalusos, valencians i castellà-lleonesos s'allargarà fins a principis de juliol l'estat d'alarma. En tot cas, no han donat dates sobre quan podran aquests territoris donar passos endavant.

























La portaveu ha justificat el perquè de que hi hagi Comunitats Autònomes que no han passat l'examen de el pas de fase. "Alguns territoris estan molt pròxims, però els criteris són molt taxats i rigorosos, no podem cridar-nos a engany, seria molt greu deixar-nos portar per consideracions de tipus polític", ha dit.





Segons Montero, els presidents autonòmics han mostrat "acord i lleialtat" a Sánchez a la reunió. "No ens podem permetre un pas enrere, les presses no ens faran arribar abans sinó, al contrari". El contrari seria "al·legar falsos greuges sense fonament en una pandèmia".





ELS FONS A LES COMUNITATS PENDENT DELS CRITERIS DE REPARTIMENT





En relació a el fons de 10.000 milions, no reemborsables, per donar suport a les autonomies pel seu augment de despesa per lluitar contra el Covid-19 sembla ser que exigirà l'aprovació d'un nou decret llei al Congrés.





















"No hi ha encara cap criteri de repartiment establert, estem esperant a rebre tota la informació de les comunitats autònomes i també a l'acord amb els partits polítics per crear aquest fons i els criteris de repartiment", ha precisat Montero.





Però el repartiment d'aquests fons, en paraules de la titular d'Hisenda requerirà de diverses fases, primer sièis mil milions atenent els indicadors que ja estan disponibles, i als quatre mil milions restants amb l'evolució futura dels mateixos.





EL DECRET D'ALARMA S'ALLARGARÀ





Montero més ha indicat que: "el decret d'alarma no és un projecte polític. I no tots els que es vagin aprovant han de ser iguals. Aquest últim per exemple inclou la cogobernanza, que ens sembla fonamental".





En paraules de Montero ens espera almenys 50 dies més d'excepcionalitat i plens poders justificats per la via oposada: "No hi ha un altre instrument per limitar la mobilitat dels ciutadans amb garanties", ha insistit la ministra Portaveu, "cap llei ens ho permetria, més enllà del que es digui ".





Així tot i que les lleis de Salut pública permeten condicionar la mobilitat dels ciutadans, "no hi ha un altre tan garantista, que li dóna el poder enfront de al Congrés", ha dit Montero.









LA CONCILIACIÓ FAMILIAR ÉS UN TEMA QUE PREOCUPA A LES COMUNITATS





Durant la conferència la ministra ha adimitido que hi hagut "diverses intervencions" per part dels presidents autonòmics, així com de l'propi Sánchez, en relació a la coordinació amb les comunitats autònomes sobre l'obertura de col·legis.













S'ha parlat de "l'us elements tendents a l'acompanyament de la població infantil amb motiu de la reincorporació de forma gradual del conjunt de persones treballadors als seus llocs de treball", és a dir, de la conciliació familiar i que "es discutiran a les pròximes setmanes "amb la ministra d'Educació i FP, Isabel Celaá, en conjunt amb els consellers d'Educació de les comunitats autònomes, per a així" analitzar la situació en cada un dels territoris ".









EL MINISTRE ILLA APOSTA PER LA COGOBERNANÇA I ALAVA EL TREBALL DE LES COMUNITATS













Salvador Illa, per la seva banda, ha apuntat que "la cogobernança està funcionant" en el seu afany per insistir que "només units sortirem d'aquesta" i ha anunciat possibles canvis en la desescalda de l'Espanya rural i en la reconsideració de les activitats de caça i pesca esportiva, previstes per a la Fase 2, però que Galícia vol avançar a aquesta Fase 1.





Aquestes decisions s'estudiaran el dilluns 11 de maig al plenari de la conferència sectorial de Sanitat, que manté el ministre amb els consellers autonòmics setmanalment.





ESPANYA TREBALLA AMB LA UE EN APLICACIONS DE GEOLOCALITZACIÓ





El ministre ha anunciat que segons avanci la desescalada un dels criteris clau serà "el rastreig de contactes estrets" o avaluació de contagis actius. En aquest sentit, la Secretaria d'Estat d'Intel·ligència Artificial està treballant en una aplicació informàtica per a la geolocalització dels infectats. "Cal anar amb molta prudència, i ho estem estudiant amb la Unió Europea", perquè "cal que aquestes dades personals es delimitin només a aquesta comesa".





Però "sens dubte", ha dit Illa, "cal controlar els casos actius i, si en atenció primària no es pot atendre això, no es podrà passar de fase". En tot cas, el ministre ha celebrat que "totes les CCAA estan fent una feina impressionant" en aquest aspecte, "cadascuna al seu ritme".





En concret, ha fet referència que hi ha diferents aplicacions que "són eines de suport a les tasques de vigilància que cal posar en pràctica. I el rastreig de contactes estrets és una de les claus de la desescalada, encara que no l'únic criteri".





"Les comunitats estan fent una feina impressionant. Hi ha unes mesures específiques com la presa de temperatura en ports i aeroports, i estem treballant a nivell internacional", ha destacat.





No obstant això, Illa ha matisat que cal valorar aquestes aplicacions mòbils "amb moltíssima prudència" i ha subratllat que "només han de tenir la utilitat si s'apliquen en el conjunt del territori de tot Espanya i en altres països europeus".





"Hem parlat amb les comunitats autònomes i actuarem amb unitat de criteri. Requeriran d'algunes modificacions importants, no hi ha cap decisió presa", ha assenyalat.





L'Executiu, segons ha assegurat Illa, està seguint "molt de prop" els progressos que s'estan fent a nivell europeu a l'respecte i "en certes discussions que hi ha en aquesta matèria".