​Renfe incrementa la seva oferta al servei de rodalies de Barcelona a partir de dilluns

A partir de dilluns 11 de maig, Renfe incrementa els dies laborables l’oferta al servei de rodalies de Barcelona en hora punta fins el 90% i del 87% durant la resta de la jornada. Aquesta mesura s’ha pres de forma coordinada amb el titular del servei i segueix els paràmetres marcats per les autoritats. Tant el cap de setmana com a la resta de línies de Rodalies de Catalunya es segueix prestant l’oferta actual.





















Durant aquesta última setmana els serveis de Rodalies han registrat un descens diari de demanda que ha està rondant el -86%. D’aquesta manera es manté com a màxim, un nivell d’ocupació que representi un 50% de la capacitat màxima. Així doncs, es respecta el propòsit de mantenir distàncies entre els viatgers recomanades per les autoritats sanitàries.





Es manté la situació a les línies R3, RT1, RT2, R7 i RG1





Pel moment es manté, un servei alternatiu per carretera amb tres expedicions per sentit (matí, migdia i tarda-nit) entre Ripoll i Puigcerdà. La mitjana de utilització en aquest tram és de una mitjana de 3 viatgers per servei.









A la línia R7 la Universitat Autònoma de Barcelona està tancada i la resta d’estacions estan servides per l’R4.





























La RG1 comparteix recorregut amb trens de l’R11 i R1 .

















Els viatgers de la línia RT1 disposen de serveis de les línies R14, R15 i R16 per desplaçar-se entre Tarragona, Vilaseca i Reus. Finalment.









A l’RT2, els viatgers disposen dels serveis de les línies R4 al tram L’Arboç-Sant Vicenç de Calders.





Els serveis de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Port Aventura.





Cal recordar que els trens de la línia R11 inicien o finalitzen el seu recorregut a l’estació de Portbou.

















Aquestes mesures han estat adoptades en el marc de l’Estat d’Alarma decretat pel Consell de Ministres amb motiu de l’emergència sanitària pel Covid-19, que obliga a una situació excepcional de mobilitat i a l’aplicació de mesures extraordinàries. Renfe desaconsella viatjar excepte que sigui per raons inajornables o d’extrema necessitat.





Actuacions d’Adif a l’estació de Sant Pol de Mar





Entre el dia 11 i el 22 de maig, Adif durà a terme tasques de reparació d’infraestructura a Sant Pol de Mar que limitaran la capacitat operativa d’aquesta estació. Aquestes installacions es van veure malmeses pel temporal Glòria.













Les restriccions, que comporten la impossibilitat de realitzar els encreuaments habituals en aquesta estació, obliguen a modificar els serveis de la línia R1 els dies laborables al tram Mataró – Calella. D’aquesta manera els trens que habitualment finalitzen o inicien el seu recorregut a Calella o faran des de Mataró. Els viatgers d’aquest trajecte disposaran dels trens amb origen o destinació Malgrat. La resta de la línia, Mataró – Molins de Rei, disposarà del servei habitual.





En cap de setmana es manté la mateixa freqüència de servei tot i que es reajustaran mínimament alguns horaris.





Els nous horaris es podran consultar a través dels canals digitals d’informació i atenció al client de Renfe i Rodalies de Catalunya. Així com als telèfons 900 41 00 41 i 912 320 320.





















Recomanacions generals per al transport públic





Renfe començarà els pròxims dies una campanya informativa adreçada als viatgers per informar-los de les recomanacions en aquest nou escenari.





La campanya, amb el lema ‘Estar cada cop més a prop depèn també de tu’, es difondrà a través de mitjans de comunicació i de suports a estacions i trens. L’objectiu és donar a conèixer les recomanacions de les autoritats sanitàries per viatjar en transport públic.