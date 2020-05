Més de la meitat dels espanyols gasta fins a 55 euros en la compra i reconeix donar-se algun capritx en forma de menjar

El 55% dels espanyols gasta entre 25 euros i 55 euros a l'hora de fer la compra setmanal, i la majoria reconeix que s'ha donat algun capritx en forma de menjar durant la setmana al confinament per la crisi sanitària del coronavirus, segons es desprèn de l'estudi realitzat per Deliveroo sobre els hàbits gastronòmics dels espanyols en temps de confinament.









En concret, l'informe mostra a més que gairebé el 30% assegura que gasta entre 55 euros i 85 euros en la cistella de la compra i un 12,46% inverteix més de 85 euros, però menys de 125 euros al llarg de la setmana .





Durant el confinament, el menjar s'ha convertit en el capritx favorit com ha reconegut el 44,27% dels espanyols, seguit per una altra tendència com aixecar una mica més tard del que es podria (28%).





D'aquesta manera, gairebé el 50% dels espanyols assegura que dedica entre un 10% i un 25% del seu pressupost de compra setmanal a capricis, on la xocolata és el més demanat pel 36,56% de, seguit dels dolços casolans (12,85%) i els gelats (9,49%). Preguntats pel nombre de capritxos setmanals, el 51% recorre a ells més d'una vegada, mentre que el 24% ho fa entre dos i quatre vegades.





Només el 21% asseguren haver disminuït el nombre de capritxos, mentre que un 33% afirma haver-los augmentat des que entrés en vigor l'estat d'alarma, i un 46% es manté igual que en les primeres setmanes de l'any.





La directora de Comunicació de consum de Deliveroo, Blanca Rodríguez, ha reconegut que la gastronomia s'ha convertit en "un dels grans respirs dels espanyols en les setmanes de confinament". "Donar-se un caprici en forma de plat favorit és un gran revulsiu per als moments de més estrès o cansament", ha assenyalat.





ARA ES DEMANA EL DISSABTE I A PARTIR DE LES 21 PER DONAR EL PASSEIG

L'estudi també mostra el canvi en els hàbits gastronòmics dels espanyols en els dies i hores per demanar menjar a domicili. Si abans del confinament el dia més demandat era el diumenge, ara és el dissabte quan es fa més comandes.





Pel que fa a les hores, el canvi ha arribat amb la desescalada, ja que les comandes s'han endarrerit i ja l'hora més sol·licitada és entre les 21.00 hores i les 22.00 hores, deixant lliure les 20.00 hores a l'ésser considerada la 'hora de la passejada'.