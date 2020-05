La Seguretat Social utilitza un assistent virtual per a resoldre els dubtes sobre les ajudes del Covid-19

Tots els dies de l'any i a qualsevol hora del dia, l'assistent virtual de l'Estat resoldrà els dubtes sobre pensions, afiliació a la Seguretat, quotes o prestacions del Covid-19





Per a conèixer com funciona, el Ministeri ha realitzat un Vídeo explicatiu:





















Possiblement hi haurà utilitzat algun assistent de veu per a preguntar quin temps farà, programar una reunió en la seva agenda o reproduir música, entre moltes altres tasques. Són aplicacions tecnològiques que utilitzen la intel·ligència artificial i el llenguatge natural per ajudar-nos en el nostre dia a dia.





Per aquest motiu la Seguretat Social hagi posat a disposició de ciutadans i treballadors el seu propi assistent virtual per proporcionar informació útil i orientar els ciutadans sobre els serveis més demandats de la Seguretat Social. Aquest servei "chatbot" està accessible des de la portada de la web de la Seguretat Social punxant sobre una finestra flotant amb el text "¿t'ajudem?" al marge inferior dret de la pantalla de manera que, a diferència dels utilitzats per les grans empreses tecnològiques, la interacció serà per escrit en lloc de servir la veu.





Es tracta d'un nou canal, disponible a qualsevol hora els 365 dies de l'any, que se suma als ja habituals i reforça les mesures extraordinàries que la Seguretat Social està adoptant per mitigar l'impacte de el tancament de l'atenció presencial a les oficines davant la pandèmia de la COVID-19.





Des d'aquesta finestra es podrà preguntar, entre moltes altres coses:





Com sol·licitar la pensió de jubilació o qualsevol de les prestacions de el Sistema com la de naixement i cura de el menor

Quins requisits ha de complir per accedir-hi

Com demanar la seva vida laboral

Donar-se d'alta com a autònom

Tramitar l'alta d'una dona de fer feines i, mentre duri l'estat d'alarma per la COVID-19, com fer-ho si les oficines estan tancades.





Aquest assistent permet mantenir converses i oferir respostes amb informació oficial i de confiança en matèria de Seguretat Social. Els ciutadans tan sols han de formular les seves consultes utilitzant les seves pròpies paraules, obtenint respostes de forma automàtica seguint aquest esquema:





Interacció mitjançant llenguatge natural (escrit en castellà)

Identificació de el servei que necessita el ciutadà

Proposta de respostes "tancades" mitjançant botons que faciliten el flux de la conversa i la navegació un cop s'ha identificat el servei que vol

Proposta d'informació general d'el servei, de forma senzilla i comprensible

Exposició de les característiques generals, requisits, documentació, i redirecció a la seu electrònica en cas de voler sol·licitar-per fer tràmits













Al chatbot s'han implementat els 36 serveis més demandats pel ciutadà en base a les dades històriques d'ús, s'han incorporat les preguntes freqüents que reben les entitats i s'han tingut en compte les excepcionalitats per la COVID-19 per a la presentació de sol·licituds, així com informació concreta al voltant d'aquesta temàtica.





És a dir, des d'aquest nou canal el ciutadà podrà accedir a tota la informació relacionada amb la COVID-19-des de les noves mesures extraordinàries adoptades a com realitzar els tràmits- i a la resta d'informació rellevant en matèria de Seguretat Social, tràmits administratius, sol·licitud de prestacions i altres qüestions relacionades amb les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.