Arroyo, mirada pròpia

El pintor Eduardo Arroyo va ser també escultor i escenògraf. El 1958, es va anar a viure a París amb 21 anys d'edat, per deixar enrere l'Espanya del general Franco, a la qual va qualificar de insuportable Paradís de les Mosques. No era un exiliat polític i al cap d'un temps va demanar a Semprún que l'apadrinés per entrar al PC, però va desistir quan va saber que el seu amic acabava de ser expulsat. Va tornar a Espanya abans de la fi de la dictadura i, acusat de satiritzar al Règim, va ser detingut, requisat el seu passaport i retornat a al país gal. Aquest madrileny que pretenia fer-se escriptor a França, arribaria a escriure llibres, però va ser sobretot un artista plàstic amb enèrgica mirada pròpia. És reconegut a tot Europa i se li s'emmarca en la figuració narrativa, que permetia literatura dins el quadre. Va morir en 2018, poc després de sortir la segona edició del seu llibre 'Minuta de un testamento' (Taurus).





En aquestes memòries impròpies evidència la seva al·lèrgia a qualsevol dictadura, política o artística, sovint imposada per la moda. D'on ve el virus de la política?, es preguntava. Ell es veia com Alberto Sordi en la pel·lícula de Giuseppe de Santis Una vida difícil. I la frase 'la política no m'interessa' li semblava reaccionària i banal.









Per Arroyo, la pintura genera pintura i els quadres generen quadres; cal pensar, per exemple, a Las Meninas de Picasso. Es pinta per a un mateix i, si s'escau, amb passió per coses fora del quadre. Cal "treure la pintura fora de l'art, treure l'obra pintada fora de la ideologia de l'obra", afirmava. I "lluitar contra l'agonitzant divisió en sectors que converteix la història de l'art en un viatge en tren, amb els seus retards, les seves esperes i els seus estúpides acceleracions".





Deia passar més hores en llibreries que a 'les asèptiques sales dels museus d'art contemporani'. Per cert que va arribar a reunir uns 4.000 llibres sobre boxa, a què era gran aficionat. Lamentava la decadència moral de país que estimava amb passió i sense patrioterisme: "Hem estat vençuts per la vulgaritat". I la infantilització, induïda: "Ja només ens falta que ens diguin a quina hora és obligatori aixecar-nos i a quina hora anar a dormir". El 2009, denunciava que estiguéssim en mans de polítics oportunistes; l'Estat, disposat a "vendre'ns aquesta moralina encobridora de incompetències i tripijocs, retalla dia a dia les nostres llibertats en nom del nostre benestar".