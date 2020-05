Els fans estan d'enhorabona: Operación Triunfo torna el 20 de maig

RTVE ha anunciat aquest dilluns el retorn d''Operación Triunfo' a La 1 el proper 20 de maig, després de dos mesos de suspensió temporal per la crisi de la pandèmia de l'coronavirus, i els concursants se sotmetran a les proves del COVID-19 abans de tornar a l'Acadèmia.













Així ho ha donat a conèixer la Corporació pública, que ha indicat que el talent musical produït per RTVE en col·laboració amb Gestmusic Endemol tornarà presentat per Roberto Leal, amb les quatre últimes gales i els nou concursants --Nia, Gerard, Flavio, Anaju, Samantha, Eva, Hugo, Bruno i Maialen--.





En aquest sentit, ha assegurat que les gales se celebraran sense públic i seguint els protocols establerts per als espectacles en recintes tancats per la pandèmia del coronavirus.





A més, ha recordat que a la primera hi haurà dos nominats, Gerard i Hugo, els dos concursants que es jugaven la seva permanència a l'Acadèmia d'OT abans del confinament.





RTVE i Gestmusic van decidir conjuntament el passat 16 de març el tancament temporal de l'Acadèmia i la suspensió provisional del programa al no poder mantenir el format de gales que caracteritza el talent musical.





Així mateix, abans que el plató d''OT' torni a l'activitat, l'Acadèmia que dirigeix per Noemí Galera tornarà a obrir les seves portes, segons les directrius dels serveis de prevenció de Gestmusic i RTVE.





Per la seva banda, Gestmusic sotmetrà als nou concursants ia tots els professionals que tinguin relació amb ells, a les proves del COVID-19 abans d'entrar a l'Acadèmia que, a més, serà desinfectada prèviament.





Segons ha detallat RTVE, no hi haurà visites i les màster class es faran via telemàtica, excepte alguna puntual; es faran en línia la classe de Natalia Calderón de Veu i Moviment i Cultura musical de Zahara.





ALTRES MESURES DURANT LES GALES





Durant les gales, el jurat estarà ubicat al plató seguint la distància reglamentària; els concursants es vestiran sols sota la supervisió dels responsables de vestuari i l'equip de maquillatge i perruqueria portarà mascareta, pantalla facial i guants; els concursants tindran un micròfon de mà d'ús exclusiu i individual durant tota la gala; i no hi haurà backline per evitar la presència de músics al plató.





També els artistes convidats hauran de guardar les normes de seguretat i higiene i, en la mesura del possible, es maquillaran i peinarán ells mateixos.





Així mateix, s'estudiarà la viabilitat que un familiar de cada concursant nominat pugui anar a plató, però evitant el contacte físic. De moment, a la primera gala, no hi haurà cap familiar.





D'aquesta manera, RTVE aplicarà un pla de prevenció i seguretat d'acord amb les indicacions del Ministeri de Sanitat, pla que s'adhereix al dissenyat per Gestmusic, i és aplicable als treballadors per compte de la corporació RTVE en els seus respectius àmbits de treball. En qualsevol cas, el protocol està sotmès a l'evolució de la pandèmia, de manera que s'actualitzarà en els casos necessaris.