El pla de Tebas: reprendre LaLiga el 12 de juny sense aficionats

El president de LaLiga, Javier Tebas, va reconèixer aquest diumenge que el seu desig és que la competició es reprengui el 12 de juny, però va deixar clar que depèn de com evolucioni la crisi sanitària pel COVID-19, al temps que va valorar com a "bona notícia "tenir només cinc casos positius en la tornada als entrenaments.





"Calia adaptar-se i és el que hem treballat. Els partits seran igual, per desgràcia sense aficionats, però el que no és igual és com anem a arribar als partits, com arribes als entrenaments. Cal ordenar com hem de actuar", ha indicat en una entrevista al programa 'Partidazo de Movistar' emesa en #Vamos.





Tebas es va referir a la feina de LaLiga a la recerca de recuperar la competició, en bona direcció després de la setmana de la tornada als entrenaments. "Esperàvem sobre 25 o 30 positius, per un tema estadístic, arran que havien sortit 10 positius en Bundesliga. Ha estat una bona notícia per a nosaltres, per a la indústria del futbol i per a la societat espanyola. Tenim clubs a tot Espanya, no tots estem igual, però moltes zones d'Espanya estan com el futbol, amb contagis molt baixos", va afirmar.









LaLiga va fer oficial aquest mateix diumenge 5 contagis de coronavirus en jugadors, als quals el president va sumar tres més en tècnics. "Tres més (tècnics), vuit persones en total, sobre 2.500, i el 16% ha superat la malaltia. La majoria asimptomàtics. Com que la càrrega viral és molt baixa és probable que dimarts es faci un altre test i ja estiguin per jugar", ha apuntat.





D'altra banda, Tebas va voler deixar clar que un alt nombre de contagis en un mateix club, un cop s'iniciï la lliga, és "impossible" seguint les normes. "No pot passar aquesta circumstància. Confio que tothom va a complir les normes. Si només ha hagut cinc positius ara el que demano és més tensió i concentració en complir les normes sanitàries", ha afirmat.





"NOSALTRES NO ENS PRECIPITEM, SEGUIM LES FASES"





A més, Tebas va recordar que el futbol no es precipita, sinó que segueix les directrius del Govern espanyol. "Qui ens haurà d'autoritzar és Sanitat, ho estan fent. El futbol és una activitat més, estem complint amb el que estableix el Govern. Nosaltres no ens precipitem, seguim les fases", va afirmar.





Des LaLiga es treballa perquè, si no hi ha contratemps, el retorn pugui ser a mitjans de juny, amb diferents plans per a cada cap de setmana. "M'agradaria que fos el 12, dependrà molt. Depèn de que puguem tenir repunts de contagis i això depèn de la societat espanyola, de complir les normes", ha recordat.