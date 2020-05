El festival Primavera Sound Barcelona ajorna la seva XX edició a 2021

El festival musical Primavera Sound ha ajornat la seva vintena edició a juny de 2021, en considerar que la pandèmia del coronavirus i "la incertesa generada per les mesures de desescalada en relació als festivals" impedeixen celebrar l'esdeveniment a l'agost, mes a què l'organització ja va decidir moure per l'emergència sanitària.





"Quan el 28 de març passat vam anunciar el canvi de dates de festival a finals d'agost, ho vam fer sota la supervisió i amb l'acord de les autoritats locals i sanitàries, que en aquest moment validaven la seva celebració aquest any", explica en un comunicat aquest dilluns.





L'organització ha pres aquesta decisió, "la més difícil de la seva història", per garantir la salut i el benestar "del públic i les persones involucrades en el festival, que celebrarà el seu vintè aniversari del 2 al 6 de juny de 2021.





Es manté, però, la trobada per a professionals Primavera Pro, que passa a "un format 100% virtual aquest any, del 21 al 24 de juliol de 2020, amb l'objectiu d'analitzar, reflexionar i debatre sobre els innombrables reptes que afronta el sector en aquest nou paradigma".









ENTRADES I DEVOLUCIONS





Els que hagin comprat una entrada per a l'edició suspesa podran triar entre obtenir el reemborsament del seu import o conservar-la per 2021, en el qual tindran accés a "beneficis especials".





D'aquesta manera, el festival "premia la fidelitat i la confiança" del públic, a qui han agraït la seva comprensió en un escenari incert.





El cartell per a l'edició de 2021 es donarà a conèixer el dia 3 de juny d'aquest any, data en la que originalment s'havia de celebrar el festival i a partir de la qual es podrà sol·licitar el reemborsament de l'entrada.





El cartell "seguirà celebrant el vintè aniversari de festival amb la filosofia del #bestfestivalforever gràcies al compromís i l'esforç dels propis artistes, que també s'han vist molt afectats per la situació actual i que faran tot el possible per no perdre aquesta cita".