L'asteroide "Déu del Caos" s'acosta a la Terra

Per si no fos suficient amb el coronavirus, ara arriba el "Déu del Caos". Milers d'asteroides passen pels voltants de la Terra sense risc de xocar. No obstant això, alguns d'ells sí que representen un risc potencial per la seva trajectòria, i la NASA estudia contínuament els seus moviments per a preparar-se davant d'un eventual xoc.









És el cas del "Déu del Caos", que, d'acord amb els especialistes, passarà molt a prop de l'òrbita del nostre planeta, de manera que es considera potencialment perillós.





L'asterioide va ser descobert en 2004 per uns astrònoms de l'observatori Kitt Peak. A causa de certs problemes tècnics, els científics van perdre el rastre del "Déu del Caos", però el van tornar a trobar aquell mateix any. Des de llavors, segueixen la seva trajectòria, i encara que estava previst que el cos celeste passés per l'òrbita del planeta al 2029, el pronòstic s'ha avançat una dècada.