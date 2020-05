L'Estat prepara multes per a qui surti al carrer sense mascareta al final del confinament

El Govern central ha decidit que les màscares o peces que cobreixin la boca i el nas seran mesures d'obligat compliment i no una recomanació. Per això prepara sancions per als infractors.









Les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i del Ministeri de Sanitat havien estat que només han de portar les màscares quirúrgiques les persones amb símptomes. I les de filtre, aquelles que tenen cura de malalts. Però cada vegada més països estan generalitzant l'ús per a tota la població.





El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha obert aquest escenari per a Espanya. Va admetre per primera vegada fa uns dies que el Govern preveu recomanar a el conjunt de la ciutadania espanyola. "Estem estudiant un conjunt de mesures i probablement les anem a implementar", va suggerir.









El govern està a l'espera de superar l'escassetat de subministraments per a generalitzar l'obligació d'ús a tots els ciutadans per a tot estirar, d'aquí a 15 o 20 dies.





Es té en compte que les mascaretes només són eficaços si es canvien amb freqüència i, a dia d'avui, no hi ha prou per a tota la població. Expliquen que ara resulten clau per a malalts i hospitals. Recomanar-en aquests moments de forma massiva i sense la suficient disponibilitat, podria suposar un major desproveïment on realment són útils.









A mesura que es van coneixent més detalls de la malaltia, es va prenent consciència que la transmissió asimptomàtica resulta molt "perillosa". Per això, tenen clar que obligant a protegir-se el nas i la boca a tothom, al menys durant un període de temps que encara estan valorant les autoritats sanitàries, es contribuirà a reduir considerablement la propagació de virus.





Fonts d'Interior asseguren que es preparen multes per a qui surti al carrer sense protecció en nas i boca quan s'aixequi el confinament. Unes sancions, recorden, que ja s'han aplicat en diverses regions d'Itàlia. I davant la impossibilitat de trobar mascaretes a les farmàcies, també s'admetrà l'ús d'altres peces que impedeixin la transmissió de virus com bufandes, mocadors, calces de coll de teixits gruixuts.





ALTERNATIVES A LES MASCARETES













Exemple de coll tèrmic de futbol Nike Squad confeccionat amb un teixit que capilariza la suor per mantenir la transpirabilitat, la comoditat i la protecció al jugar.





COM FER TRES MASCARETES CASOLANES?