Millet i Montull hauran d'entrar a la presó abans del 25 de juny pel cas Palau

L'Audiència de Barcelona ha ordenat que els condemnats pel desfalc de Palau de la Música Fèlix Millet, Jordi Montull i Daniel Osàcar ingressin a la presó de forma voluntària abans del 25 de juny, mentre que dóna una setmana per rebre el posicionament de les defenses dels condemnats amb penes menors.





La Secció 10 ha fixat la data després que el Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la sentència, que ara és ferma, i que va condemnar a un total de 12 persones a penes d'entre vuit mesos i nou anys i vuit mesos de presó.





Millet, amb la pena més alta, haurà de complir nou anys i vuit mesos, mentre que Montull va ser condemnat a set anys i mig, i Osàcar a tres i mig, per delictes de malversació, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació en document mercantil i blanqueig de capitals.





L'acte marca la data límit perquè ingressin a la presó de forma voluntària coincidint amb el dia en què es preveu superar la fase 3 del desconfinament, i els magistrats prenen en consideració les altes fiances que han pagat per la llibertat provisional, l'edat dels tres condemnats (entre 77 i 84 anys) i les malalties que pateixen per allargar el termini de deu dies habitual perquè no els consideren en condicions d'eludir l'ingrés a presó.





El tribunal ha desestimat les peticions de les defenses per suspendre la pena, ha declarat ferma la sentència que va avalar el Suprem i, per als vuit condemnats a penes de fins a dos anys de presó, ha obert un termini de set dies per rebre el seu posicionament perquè la llei preveu suspendre les penes inferiors a dos anys.









GEMMA MONTULL





Pel que fa a l'exdirectora financera de Palau de la Música Gemma Montull, amb una pena de 4 anys i 6 mesos, el tribunal ha fixat el mateix termini de set dies perquè es pronunciï sobre el compliment de la pena, i també sobre com pagar les responsabilitats civils, de més de dos milions i mig d'euros, a les quals se l'ha condemnat.





En tots els casos, els terminis començaran a computar un cop s'aixequi la suspensió de terminis processals, que està en vigor des que es va decretar l'estat d'alarma, i també es requerirà el pagament de les multes a partir de llavors.





EMBARGAMENTS A CDC





Els magistrats també han acordat que els embargaments preventius a CDC es converteixin en embargaments executius, per decomissar al partit 6.676.105 euros obtinguts amb tràfic d'influències.





Per l'assessor fiscal Edmundo Quintana, el tribunal ha acordat que el condemnat presenti un escrit amb una proposta de com pagarà la quantitat a què va ser condemnat: 549.749 euros que haurà de pagar juntament amb Millet per haver perjudicat a Hisenda.