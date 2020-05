Txarango cancel·la la gira d''El gran circ'... però traurà nou disc al juny

La banda Txarango ha cancel·lat la gira d''El gran circ', l'inici estava previst per a les pròximes setmanes, per la crisi del coronavirus i ha anunciat nou disc, segons ha anunciat la pròpia banda.





"La crisi del Covid-19 ha fet saltar pels aires tots els nostres plans", ha dit el grup, que ha lamentat que el Govern no ha pres cap mesura concreta per al món de la música en directe i que no compten amb cap horitzó de previsió on agafar-se.





Ha afegit que és un "cop duríssim", com tota la situació col·lectiva, i ha defensat que la salut del públic i de tot el seu equip implicat en la gira són la prioritat absoluta.









La banda ha explicat que 'El gran circ' és una gira molt complexa, amb moltes especificitats que la fan "gairebé impossible" de traslladar en el temps.





"Estem treballant molt per donar una resposta a tota aquesta situació, intentant veure en què podem reconvertir la nostra gira", ha indicat, i ha demanat comprensió i paciència.





Sobre el nou disc, el quart de la banda, Txarango ha precisat que sortirà el divendres 19 de juny, un anunci que espera "tancar aquest escrit amb una mica de llum", ha agregat.