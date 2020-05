Sebastian Vettel abandonarà Ferrari a final de temporada

L'escuderia Ferrari ha anunciat aquest dimarts que el pilot alemany Sebastian Vettel, tetracampió mundial de Fórmula 1, abandonarà l'equip a final de temporada i posarà fi a una etapa de sis anys en la qual, ara com ara, no ha aconseguit l'anhelat cinquè títol vestit de vermell.









"Per obtenir els millors resultats possibles en aquest esport és vital que totes les parts treballin en perfecta harmonia. L'equip i jo ens hem adonat que ja no existeix un desig comú de continuar junts més enllà del final d'aquesta temporada. Els afers econòmics no han jugat cap paper en aquesta decisió conjunta. No penso d'aquesta manera quan es tracta de prendre certes decisions i no ho serà mai", ha explicat Vettel en un comunicat.





A més, el pilot alemany, que farà 33 anys al juliol, ha explicat que encara no sap quin serà el següent pas. "Un necessita fer servir la imaginació i adoptar un altre enfocament quan una situació ha canviat. Em prendré el temps que calgui per reflexionar sobre què importa realment sobre el meu futur", ha dit.