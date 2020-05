Malta proposa una visita virtual als seus museus amb Google Arts & Culture

Malta és un dels més petits països d'Europa que es caracteritza per algunes curioses peculiaritats. En primer lloc, pel seu territori, format per un arxipèlag de tres illes, la qual li dóna nom, Gozo i Comino, aquesta última minúscula. Després, perquè, si bé país europeu, està més a prop d'Àfrica que del vell món. Això fa que l'idioma local, el maltès, tingui una fonètica molt semblant a l'àrab, encara que s'escrigui amb caràcters grecs.





I, en fi, a un tir de pedra del món musulmà, la seva societat és fortament catòlica. Alguna cosa més? Doncs sí, va estar vinculada a l'imperi espanyol de Carles V fins que el primer dels nostres Àustries es la va encomanar als Cavallers Hospitalaris de Sant Joan, que la van administrar fins a l'expansió napoleònica per caure, després de la derrota del gran cors, en mans de Gran Bretanya. Avui és un estat independent que forma part de la UE i utilitza l'euro.









Aquesta estratègica situació enmig de la Mediterrània l'ha convertit en lloc de pas de cultures molt diverses: fenicis, àrabs, italians, francesos o espanyols i la tradició diu que Sant Pau també va recalar per Malta. Aquests polièdrics antecedents han enriquit el seu patrimoni cultural que és visitat cada any per milers de turistes. Però l'actual crisi del coronavirus ha obligat a utilitzar altres vies per divulgar els seus al·licients culturals i Heritage Malta, que és l'entitat encarregada de la seva promoció, ha organitzat algunes iniciatives interessants que persegueixen animar el públic a viatjar des de casa per tal d'apreciar el valor dels llocs que han estat reconeguts com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.





La col·laboració entre Heritage Malta i Google dóna ara l'oportunitat als usuaris de visitar alguns dels llocs més destacats amb què compta l'organització a través de la plataforma Google Arts & Culture. Aquestes visites virtuals permeten conèixer el Hipogeu Hal Saflieni, els exquisits i colorits terres de mosaic de la Domus Romana o el Museu Nacional d'Arqueologia. Aquest últim està situat a l'Alberg de Provença i la visita virtual recorre la seva col·lecció que consta de troballes trobats a les illes o les seves aigües i que daten des del Neolític (5000 aC) fins al període fenici (400 aC), entre ells la famosa Sleeping Lady.





També es poden realitzar visites virtuals al Museu Marítim que exhibeix gran quantitat de models de vaixells i artefactes històrics i al Museu Nacional de Guerra, situat al Fort de Sant Elm, una fortalesa del segle XVI que conserva uniformes, armes, vehicles i condecoracions. Més informació a www.visitmalta.com.