Dotze associacions de tot Espanya creen la Unió de Músics Professionals

Dotze associacions sindicals i professionals de músics, que representen a més de 7.500 artistes i autors i autores de tot Espanya, han decidit unir els seus esforços mitjançant la constitució d'una entitat denominada Unió de Músics Professionals.





La iniciativa, que en realitat havia estat una reclamació històrica del sector, s'ha reactivat arran de les terribles conseqüències derivades de l'actual pandèmia, que ha incidit en tots els sectors de la vida cultural, però que ha afectat "de manera devastadora" -indiquen- a la música en viu. A tot això cal sumar la manca d'una regulació adequada, que ha deixat encara més en evidència l'absoluta desprotecció i precarietat de tals els professionals.





Els principals objectius de la Unió seran la defensa dels drets de les i els músics professionals com treballadors per compte aliè, autònoms, creadors o autors, l'impuls de mesures concretes en matèria laboral, de seguretat social i fiscal per aconseguir un nou marc normatiu sota l'esperit de l'Estatut de l'Artista, treballar en coordinació amb el Govern, administracions i entitats, protegir i promoure a artistes i autors nacionals en festivals, sales i auditoris que comptin amb qualsevol tipus de finançament públic, desenvolupar ajudes directes als músics en matèria de producció discogràfica i mobilitat i analitzar els avenços en millora en remuneracions, condicions de treball, subvencions, ajudes assistencials, etc. que es produeixin en el pla internacional i en particular de la Unió Europea, per a extrapolar-los a la realitat espanyola.









Cal recordar que el passat mes d'abril representants de les associacions promotores ja van presentar les seves reclamacions davant els ministres de Cultura i Hisenda i van intervenir en l'elaboració del document que presentava les 52 mesures de les Arts Escèniques i la Música arran de la crisi provocada per el coronavirus. El dubte que plana sobre els músics és la d'ignorar fins a quin punt els serà possible acollir-se a les ajudes per a artistes aprovades pel Decret llei de 5 de maig i el dubte de que, malgrat aquesta disposició, quedin molts afectats sense poder accedir a cap ajuda "transversal". Per tant, exigeixen ajudes efectives i una nova legislació o es veuran abocats a desaparèixer com a col·lectiu professional.





La nova Unió de Músics Professionals està constituïda per l'Associació de Músics d'Euskal Herria (MUSIKARI), Associació Espanyola de Grups de Música Antiga (GEMA), Associació Professional de Músics de Jazz i Músiques Creatives d'Andalusia (ANDAJAZZ PRO), Associació Professionals de la Música de les Illes Canàries (PROMUSIC), Associació Catalana d'Intèrprets i Docents de Música Clàssica (ACIMC), Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM), Associació de Músics de Tarragona (AMT), Associació Professional de Músics de Catalunya (MUSICAT), Autors de Música Associats (AMA), Federació Estatal de Músics de Jazz i Músiques Improvisades (FMJAZZ), Músiques Ao Vivo Galicia (MAV) i Societat de Blues de Barcelona (SBB).