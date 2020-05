Sánchez estudia prorrogar l'estat d'alarma durant un mes recolzant-se en Ciutadans

El president del Govern central, Pedro Sánchez, estaria estudiant sol·licitar una pròrroga mensual un cop venci l'actual període extraordinari. Al contrari que en les quatre pròrrogues anteriors, en aquesta ocasió l'Executiu demanaria al Congrés ampliar l'estat d'alarma durant un mes sencer.





Per a aquesta pròrroga més llarga, així com per pactar els pressupostos generals, el PSOE estaria sondejant el suport de Ciutadans. Aquest mateix dimarts al matí, Pedro Sánchez s'ha reunit amb Inés Acostades per refermar el suport de la formació socioliberal en detriment de les forces independentistes.





(SEGUIREM INFORMANT)