Podem prepara l'impost per a les grans fortunes

Unides Podem ha posat l'ull en els més rics per superar les conseqüències de la crisi econòmica provocada pel coronavirus. El partit de Govern està dissenyant un impost dirigit a aquells que tinguin un patrimoni superior al milió d'euros. Dins d'aquest càlcul no es contempla incloure l'habitatge habitual, que queda coberta per un import de fins a 400.000 euros.









Es tracta d'una taxa dissenyada perquè "els que més tenen contribueixin de manera especial a sostenir als que més es veuran afectats per la crisi", segons afirmen fonts de el partit a El Independiente. A més, aquest tribut substituiria l'impost sobre el patrimoni.





L'impost anirà per trams: un 2% per a les fortunes d'1 a 10 milions d'euros, del 2,5% per als que tinguin entre 10 i 50 milions, un 3% per als que superin els 50 milions i un 3,5 % per als que tinguin mínim 100 milions. És a dir, o na persona que tingui 10 milions d'euros, acabarà pagant 2oo.000 euros a l'any, mentre que una que tingui 100 milions pagarà 3,5 milions.





Fonts dels tècnics d'hisenda calculen que aquest impost pot arribar a recaptar 9.800 milions d'euros, uns 1.200 milions per sota de la previsió de Podem Sigui com sigui, l'impost de grans fortunes podria arribar a recaptar deu vegades més que el de patrimoni.