Aquest dijous els presos recuperen els permisos de sortida i les comunicacions en locutori

Els presos de les presons espanyoles recuperaran des d'aquest dijous els permisos de sortides de les presons i les comunicacions en locutori, segons recull una ordre signada pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, publicada aquest dimecres pel BOE.













El ministre Marlaska





Així, els interns classificats en tercer grau o que tinguin aplicat el règim de flexibilitat i es trobin destinats en centres d'inserció social, seccions obertes o centres ordinaris, podran seguir sortint per a la realització de les activitats. Això sí, hauran de respectar les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.





També tornen els trasllats dels interns que siguin sol·licitats per les autoritats judicials, els trasllats per raons sanitàries i aquells que per circumstàncies regimentals o tratamentales es requereixin, segons siguin les indicacions sanitàries que, en cada cas i moment, es vagin adoptant.





L'ordre estableix que es recuperen les activitats educatives, formatives, terapèutiques, esportives, culturals i religioses a l'interior dels centres penitenciaris, en funció de la situació d'aquests i de les mesures que es puguin anar adoptant per les autoritats competents en la matèria.





En aquest context, l'Executiu ha justificat la recuperació d'aquestes activitats que van ser paralitzades després de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. "Es fa necessari acomodar l'àmbit penitenciari a la nova situació actual", diu l'ordre.





Amb tot, el Govern ha avisat que aquestes actuacions i activitats podran revertir si la situació epidemiològica així ho aconsella, de forma global o individualitzada per a un o diversos centres penitenciaris. La seva aprovació arriba dos mesos després que la pandèmia de l'coronavirus obligués a aïllar totes les presons espanyoles.









EL QUE DIU EL BOE