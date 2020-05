Segons Google, la nostra manera de moure'ns ha canviat pel Covid-19

Governs i empreses privades de tot el món estan alliberant dades sobre moviments d'usuaris de telèfons mòbils que ja recollien abans amb l'objectiu d'ajudar a la investigació sobre com el Covid-19 i ha canviat la mobilitat de la gent.





Més del 85% dels ciutadans no s'ha mogut des de la seva zona de residència cap a altres llocs des que es va declarar l'estat d'alarma per frenar l'expansió del brot de coronavirus, percentatge que es va incrementar fins a superar el 90% en les setmanes en les que va estar en vigor el permís retribuït recuperable.













Són les primeres dades obtingudes en el marc del DataCOVID , l'estudi de la mobilitat de la població espanyola durant el període d'aplicació de les mesures de contenció en relació amb una situació de normalitat que ha estat impulsat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència artificial i està sent elaborat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





A més d'informació nacional, aquest últim organisme també ha ofert dades desagregades per municipis i barris en les principals ciutats d'Espanya. Aquesta és una mostra de la mobilitat a la ciutat de Madrid en alguns dels seus barris:













Estudi de mobilitat del Ministeri de Transports





A més de DataCOVID, el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha fet públic també a la seva pàgina web una eina d'anàlisi de mobilitat durant el període d'aplicació de les mesures de contenció que compara la mobilitat diària amb la d'una setmana tipus equivalent prèvia a la crisi.