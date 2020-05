VidaCaixa encapçala el rànquing d'asseguradores amb més volum de primes a Espanya

VidaCaixa continua encapçalant la classificació general d'asseguradores amb el major volum de primes captades durant el primer trimestre de 2020 a Espanya, segons les dades elaborades per Investigació Cooperativa d'Entitats Asseguradores (ICEA).





En primer lloc, VidaCaixa va registrar un volum de 2.341 milions d'euros fins al març, després d'experimentar un creixement del 2,39% respecte al mateix període del l'exercici precedent, fet que suposa ampliar la seva quota de mercat fins al 14,02%.





Mapfre, en el segon lloc i amb una quota del 11,27%, va registrar un descens del 4,17%, fins als 1.881 milions d'euros en primes. Les dades del grup inclouen les primes emeses també per Bankia Mapfre Vida, Bankinter Vida, Verti asseguradora, Caixa Granada Vida o Santander Mapfre, entre altres entitats.





Just per darrere es va col·locar Mutua Madrileña, que va copar el 8,6% de mercat, després de créixer un 1,75% el primer trimestre del l'any, fins als 1.436 milions d'euros. En aquest cas, a més de les primeres de la pròpia Mutua Madrileña, s'inclou el negoci de SegurCaixa Adeslas.









Per segments, VidaCaixa també es va col·locar com a líder en assegurances de vida amb una quota del 36,04% i un augment de les seves primes del 2,38%, fins a 2.336 milions d'euros. Per darrere ha irromput Ibercaja Vida, amb el 5,78% del mercat i 375 milions d'euros (+ 37,86%), seguit de Mapfre, els ingressos per primes van retrocedir un 10,42%, fins els 351.480.000 de euros (quota del 5,42%).





En assegurances de salut també va guanyar SegurCaixa Adeslas, que va copar el 27,73% al mercat, amb un nivell de primes de 680 milions d'euros i un creixement del 6,69%. Per darrere es van situar Sanitas, amb 361 milions d'euros; Asisa, amb 312 milions d'euros; i DKV, amb 144 milions d'euros.