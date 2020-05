Montero menciona "criteris tècnics" per repartir el fons autonòmic però segueix sense donar xifres concretes

La ministra d'Hisenda i portaveu del Govern central, María Jesús Montero, ha defensat que els 16.000 milions del fons per CCAA davant la crisi pel coronavirus es repartiran segons la despesa sanitària registrat en cada cas, amb criteris tècnics, objectius i no polítics, i ha reclamat als partits "no enredar" ni "inventar problemes que no existeixen".





Montero ha respost així al portaveu de Compromís, Joan Baldoví, en el Ple del Congrés d'avui, que ha exigit que la Comunitat Valenciana reba uns 1.132 milions d'euros d'aquest fons i que es tingui en compte la població de dret que té.

MÉS INFORMACIÓ Sánchez anuncia un fons de 16.000 milions per a les CCAA però no detalla el repartiment entre autonomies





El diputat ha reclamat també un fons per a les comunitats finançades per sota de la mitjana --"un fons d'anivellament"-- mentre segueixi sense reformar-se el sistema de finançament autonòmic. Ha insistit que l'actual sistema concedeix menys recursos a la seva Comunitat que a la mitjana, malgrat la qual cosa realitza una despesa sanitària més gran.





"Som pobres però aportem a la solidaritat com si fóssim rics. Estem mal finançats però fem un esforç en sanitat pública per sobre d'altres comunitats més riques. Farà alguna cosa perquè als valencians finançament sempre ens surti a pagar?", ha preguntat Baldoví.





Montero ha censurat que es pretengui "convertir en criteris polítics" el que ha dit que seran criteris tècnics per distribuir aquests diners. El repartiment serà "equitatiu", ha dit, d'acord amb la despesa sanitària generada per la pandèmia i la caiguda d'ingressos.









I li ha deixat anar al diputat de Compromís que aquests criteris han de ser objectius i no canviar-se segons la conjuntura. "Si hi hagués un rebrot a la Comunitat Valenciana defensaria vostè els mateixos criteris que planteja ara? O depèn el repartiment per població o per hospitalitzats de com a cadascú li vagi?", li ha preguntat a Baldoví.





La ministra ha dit que és legítim defensar diferents posicions, però no que es canviï de criteri "en funció de la circumstància conjuntural que tingui la Comunitat Valenciana". "No enredem, no inventem problemes que no existeixen, acostem l'espatlla", ha conclòs.





LA DRETA, "SORPRESA"





Montero ha respost també a una pregunta d'UPN (Grup Mixt) sobre aquest fons en el Ple de Congrés d'avui. Aquest dijous, el seu ministeri es reunirà amb el Govern de Navarra en comissió bilateral per abordar la participació de la Comunitat Foral en aquest fons de 16.000 milions i en les ajudes europees que pugui rebre Espanya.





El portaveu regionalista, Sergio Sayas, ha recordat que Navarra té un règim foral, que és "solidària" amb el conjunt de país i ara necessita també solidaritat de la resta d'Espanya. "Navarra ha de participar de manera suficient i justa d'aquest fons i d'altres ajudes europees que puguin venir", ha reclamat.





Montero li ha respost al diputat que aquest fons es distribuirà "sense gat amagat" i ha situat la pregunta al "sorpresa de la dreta" per la creació d'aquest fons de 16.000 milions posat a disposició de les comunitats. "Deixin de fregar-se els ulls, és així", ha dit la ministra.





"Per a vostès és una novetat tal que en tot moment pensen que hi ha trampa darrere. No segueixin buscant, és un fons sense gat amagat", ha recalcat.