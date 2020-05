La Última Hora de Pablos Iglesias i Cuatro-F de Nicolás Maduro

Al llarg de la història de la humanitat, sempre hi ha hagut persones que això de ajupir el llom no va amb ells. Busquen no donar un pal a l'aigua i que algú els pagui les seves necessitats vitals, que no són poques. És una cosa innata a l'ésser humà, i fins avui està demostrat que ningú "viu" de l'aire, encara que sigui imprescindible per respirar.





Sempre hi ha ments privilegiades, elegides o assenyales per l'Altíssim que aconsegueixen l'impossible: viure de l'aire. Això és el que intenten vendre els impulsors de el nou diari La Última Hora promogut pels alts dirigents de Podem, encara que ells callin. L'aparició d'aquest nou mitjà, que d'altra banda podria ser més o menys normal -estem en crisi- i és deguda segons ells "al fet que els mitjans actuals no" garanteixen "la informació veraç, plural i objectiva".





El paradigma de la informació veraç és aquest nou mitjà de comunicació, el més pur entre els purs, el més net, el que més lluita contra els poders fàctics, i no necessita res més que "subscripcions" amigues per publicar la veritat, res més que la veritat i només la veritat.





Perquè es vegi la grandesa del millor diari digital del món, en l'apartat de qui som, diu "La Última Hora és un mitjà de comunicació sense publicitat ni de bancs, ni de multinacionals ni de cap altre tipus. Un diari digital lliure de tots els poders i que depengui només de tu. Aquí trobaràs un equip de professionals que han decidit fer un pas endavant per protegir la nostra democràcia i la pluralitat de la nostra societat amb informació veraç. Un mitjà de comunicació independent que vol denunciar les clavegueres mediàtiques".





Quina declaració! Els revolucionaris de la informació, la pluralitat, i el rigor. I tot això ve de la mà del major censor en el seu propi partit, i dels mitjans de comunicació que no són afins, del totpoderós Pablo Iglesias, el que utilitza el seu Twitter per avançar-se a el Govern i explicar l'acord assolit amb els agents socials, quan sabia que unes hores després el Govern faria un comunicat públic. Per què ho va fer? Per penjar-altra medalla més sense importar-li que forma part d'un govern de coalició, i que aquestes coses no s'ha de fer. Escrivia el filòsof Empèdocles d'Agrigent que "És impossible que alguna cosa arribi a ser del que cap manera és". Perquè hi ha coses que mai canvien...





Els líders podemites, no accepten les crítiques, ni la democràcia, per això resulta curiós que s'erigeixin en defensors del que ells menyspreen.





La directora del diari és Dina Bousselhan, persona de confiança d'Iglesias, al seu dia assessora personal del líder i que fins fa pocs dies militava en la formació estatge a Madrid.





Si no té publicitat, ni subvencions, pensa viure de l'aire? Poden estar segurs que no serà així. Les coses a la fin acaben sabent-per molt que ho emmascarin i hagin demanat als soferts que "voluntàriament" es subscriguin al diari pagant una quota de cinc euros al mes. Cal ajudar l'únic periodisme independent que ha vingut per fer la revolució a Espanya.





Que, en plena crisi, que afecta també els mitjans de comunicació, neixi aquest diari algú ho va a haver de pagar, sens dubte. La seva aparició ara ens recorda que, el 23 de novembre de l'any 2014, en plena crisi de Veneçuela -segueix existint- el chavisme treia al carrer el diari Cuatro-F , quan els diaris d'allà l'estaven patint una crisi tremenda.









En la presentació del també diari independent, el seu mentor, el president Maduro manifestava molt orgullós que: "Neix i surt al carrer per fer la revolució". La mateixa revolució que vol fer Pablo Iglesias, els seus generals: Monedero, Echenique i la generala Montero.





En els pocs dies de vida, la veracitat de les seves informacions, semblen torpedes dirigits a mitjans de comunicació que no són de la seva corda, entre ells: la cadena Ser, la Cope, Onda Cero i, algunes televisions i la seva bèstia negra, OK Diario. Tot una ostentació de tolerància democràtica i llibertat d'expressió.









A hores d'ara de la pel·lícula, que el diari més lliure del món que és La Última Hora vingui venent motos, és el més surrealista que estem vivint en el confinament pel coronavirus. Encara francament fa ja un temps que el surrealisme s'ha instal·lat al territori espanyol.





I per a qui vulgui entretenir-se amb Cuatro-F, un exemplar: