Platini aprofita els dubtes sobre Qatar 2022 per carregar contra Infantino

L'expresident de l'UEFA, Michel Platini, creu que la FIFA "no pot fer els ulls grossos" si es confirma que hi va haver corrupció per a l'elecció de Qatar com a seu del Mundial de 2022, però dubta que el seu actual president, Gianni Infantino, tingui "l'ètica" per prendre una decisió d'aquesta mida.





La justícia nord-americana està investigant les irregularitats en el procés d'adjudicació a país asiàtic de la Copa del Món i per al francès, que va recordar que va apostar per aquesta candidatura, ha advertit que sembla que hi ha "proves irrefutables" d'aquesta corrupció i que en aquest cas "no s'hauria de jugar un Mundial contaminat per la il·legalitat".





Michel Platini, expresident de la UEFA





"És legítim considerar que si la votació va ser manipulada i hi va haver suborns, la FIFA no pot fer els ulls grossos. Has de tenir certa autoritat moral per qüestionar un vot fraudulent i Infantino no té l'altura ni l'ètica que un president de la FIFA ha de tenir per a prendre aquestes decisions", ha assenyalat Platini en una entrevista a 'L'Illustré' publicada aquest dimecres.





L'exfutbolista va ser absolt al maig de 2018 per la justícia suïssa se de les acusacions de pagaments indeguts que li van costar una inhabilitació per part de la FIFA de vuit anys, reduïda finalment a quatre. No obstant això, l'organisme li reclama ara que retorni els polèmics dos milions de francs suïssos que va donar a Joseph Blatter.





"Per què la FIFA va esperar tant de temps per demanar-me que torni aquesta quantitat? Primer perquè sap que aquest pagament va ser perfectament legítim, validat pel seu president, el seu Comitè Executiu, la Comissió Financera, el congrés anual i els auditors", ha indicat Platini.