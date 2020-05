El Col·legi Sant Angel de Gavà, semifinalista d'un concurs de la Fundació Naturgy

El Sant Àngel de Gavà ha quedat semifinalista del II Certamen Tecnològic Efigy de Fundació Naturgy. Els finalistes i guanyadors es coneixeran en una gala per streaming i participativa, a la qual estan també convocats tots els centres educatius de tot Espanya.









Fins diumenge que ve, els vídeos dels projectes de tots els semifinalistes estan disponibles al II Certamen Tecnològic Efigy, on seran sotmesos a votació popular en una primera fase.









El jurat del certamen tindrà en compte el resultat d'aquesta votació, a més de les seves pròpies valoracions professionals i tècniques sobre els projectes.









Prop de 400 alumnes de 30 centres educatius espanyols estaven cridats a participar en aquesta nova edició de la competició, que culminarà en una gala el 21 de maig, a les 17.30h, presentada pel divulgador científic Lluís Quevedo. L'acte es podrà seguir des del web de la Fundació.





En aquesta gala final, estaran connectats els grups semifinalistes, representants de la Fundació, i els membres del jurat, format per Paloma Domingo, la directora general de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), dependent de el Ministeri de Ciència i innovació; Marina Villegas, delegada institucional del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), i Nieves Cifuentes, responsable corporativa de Medi Ambient i Sostenibilitat de Naturgy.





Fundació Naturgy s'ha transformat en un esdeveniment telemàtic la final d'aquest certamen, que aquest any no es pot realitzar de forma presencial a causa de l'emergència sanitària ocasionada pel Covid-19, i ha millorat l'import econòmic dels premis.





La situació d'emergència sanitària, un repte i una oportunitat per a la competició









La directora general de Fundació Naturgy, María Eugenia Coronado, que també participarà a la gala, ha expressat la seva satisfacció per haver pogut arribar a aquesta fase del certamen. "Ens vam veure en el deure de continuar amb el certamen i recompensar l'esforç que molts alumnes havien realitzat al llarg de curs", explica.





"Vam veure a més una oportunitat per propiciar el treball en xarxa, fet que els ha permès desenvolupar noves competències en l'àmbit tecnològic i en la seva habilitat per comunicar-se. El resultat ha estat molt positiu, a la vista dels projectes i les vídeo presentacions que hem rebut", afegeix Coronado.





"Moltes professions en els propers anys passaran per aquests sectors clau i, amb el Certamen Tecnològic Efigy, volem generar espais en els quals es pugui desenvolupar tot el talent possible per sortejar amb èxit el repte de la transició energètica", segons Coronado.





UN CERTAMEN TECNOLÒGIC DE PRIMER NIVELL





65 grups d'alumnes de 3r i 4t d'ESO han treballat els projectes amb els seus professors, en trenta centres educatius de 11 comunitats autònomes: Aragó, Astúries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Illes Canàries, La Rioja i Navarra.









Per participar en el certamen, els alumnes havien de resoldre un repte que contribuís a la millora de la planeta a través de l'eficiència energètica. Aquesta iniciativa didàctica tracta de motivar i generar consciència i interès per l'energia, reforçant la capacitat d'investigació dels joves, despertant la curiositat i creativitat, i facilitant el treball en equip i les habilitats comunicatives.





El Certamen Tecnològic Efigy forma part del programa Efigy Education, amb el qual la Fundació Naturgy ofereix als docents i escoles un ampli catàleg formatiu en l'àmbit del canvi climàtic i les noves tecnologies energètiques. Aquests recursos, amb motiu de l'emergència sanitària, s'han posat també a disposició de forma gratuïta a través del seu web, a la plataforma Efigy Education digital.





La tasca de la Fundació Naturgy en l'àmbit educatiu té el reconeixement i la col·laboració de FECYT i el CSIC, així com la Conselleria d'Educació de la Comunitat de Madrid, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i la Conselleria d'Educació, Universitats i Formació Professional de la Xunta de Galícia, entre d'altres.