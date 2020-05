Calvo posa data de caducitat a l'estat d'alarma i aposta per altres sistemes davant futurs rebrots

La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, ha posat aquest dimecres data de caducitat a la vigència de l'estat d'alarma, que l'Executiu busca aixecar en el mateix moment en què conclogui l'actual fase de desescalada "a finals de juny o primers de juliol ", si tot va bé. I ha avançat la intenció de l'Executiu de proposar amb rapidesa reformes legislatives perquè el país estigui proveït en el futur per respondre davant eventuals rebrots de la malaltia de la COVID-19 sense que sigui necessari recórrer de nou a l'estat d'alarma.









En la seva compareixença davant la Comissió Constitucional de Senat, Calvo ha confirmat que el Govern ha començat a plantejar als grups parlamentaris la possibilitat de sol·licitar una cinquena i última pròrroga de l'estat d'alarma per un període de "més o menys un mes", de manera que abasti fins al final de el procés de desescalada pel qual les comunitats autònomes van relaxant de manera progressiva i a diferents velocitats, en funció de l'evolució de l'epidèmia en els seus territoris, les restriccions imposades des de la instauració de l'estat d'alarma el passat 14 de març.





Entre els grups polítics amb els quals ha conversat Calvo sobre aquesta possibilitat ha inclòs la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas García, que dimarts va mantenir una videoconferència amb el president de Govern, Pedro Sánchez, en el marc de el compromís assumit per aquest d'informar- periòdicament de l'evolució de la pandèmia. La formació 'taronja' va informar després d'aquesta conversa que Sánchez no havia compartit amb Acostades seus plans sobre la possibilitat de demanar una pròrroga d'un mes de l'estat d'alarma, a diferència dels 15 dies habituals d'ampliació que ha vingut sol·licitant el Govern a l' Congrés.





Calvo ha detallat aquest dimecres que sí que ha tingut oportunitat de parlar amb Acostades sobre aquesta qüestió, tot i que no ha precisat en quin moment va tenir lloc la seva conversa amb la líder 'taronja'. Ha precisat en canvi que amb ella va parlar que seria "més còmode" per als governs autonòmics comptar amb el termini d'un mes per aplicar la relaxació de les mesures en els seus respectius territoris, atès que és intenció de l'Executiu donar-los cada vegada més autonomia per aplicar la desescalada en els seus respectius àmbits d'actuació. També una pròrroga d'un mes aportaria una major certesa a les empreses, ha argumentat la vicepresidenta.

Per quan s'acabi la fase d'desescalada i s'entri en el que el Govern ha vingut a anomenar 'la nova normalitat', Calvo ha defensat la necessitat de dur a terme les reformes legislatives que siguin necessàries per preparar al país dels mecanismes oportuns que li permetin respondre davant eventuals rebrots de la malaltia de la COVID-19 sense haver de recórrer de nou a l'estat d'alarma.





La vicepresidenta no ha esmentat expressament cap llei en concret, però sí que ha parlat d ' "una reforma sanitària d'alguns elements importants de la legislació bàsica de l'Estat" que l'Executiu vol afrontar "amb molta rapidesa", atès que la voluntat de Govern és aixecar l'estat d'alarma "quan acabi la desescalada", que ha situat, si tot va bé, entre "finals de juny i els primers dies de juliol".





"Hem de preparar-nos per passar l'estiu i naturalment la tardor, per si hi ha un repunt o una volta de la intensitat de la COVID-19 en unes condicions que ja no hagi de ser utilitzable l'article 116 de la Constitució" que regula l'estat d'alarma. Ara bé, ha advertit que per emprendre aquesta reforma el Govern necessita un "consens" amb les forces polítiques, "que sense minva de les transferències i de el respecte a les competències assumides per les comunitats autònomes permetin reaccionar a les emergències". "Sortir de l'alarma significa donar-nos a nosaltres mateixos d'instruments importants per poder navegar qualsevol situació que torni a pertorbar-", ha incidit.





El líder de PP, Pablo Casado, ja va avançar a la pròpia Calvo en una conversa telefònica aquest dilluns passat que el seu grup votaria en contra de la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma. Els 'populars' es mostren contraris a seguir ampliant l'estat d'alarma i han proposat un paquet de mesures alternatiu que inclou un pla de desescalada jurídica que apunta a més de mitja dotzena de lleis per limitar la mobilitat dels ciutadans sense haver de recórrer a l'alarma.









EL PP EXIGEIX DIÀLEG PREVI

La portaveu popular a la Comissió, Amelia Salanueva, ha assegurat que el PP té "solucions" i les vol aportar per ajudar els espanyols, però exigeix negociació. "No té sentit parlar de pactes sense diàleg previ. Què negociació hi ha si les decisions estan preses?", Ha preguntat.





Ha acusat el Govern de mantenir una "cerimònia de la confusió" sobre les dades de víctimes, d'una "extralimitació" en l'ús de l'estat d'alarma, de tenir a les Corts "emmordassades", que es vulneri el dret a la llibertat religiosa per suspendre tota celebració, o de limitar el dret a la informació i premsa.





CIUTADANS: "Riuen CADA DIA DELS MORTS"

El portaveu de Ciutadans, Francisco José Carrillo, ha estat molt crític amb la vicepresidenta i amb el Govern, a què ha acusat d ' "esperit de supèrbia" i de no admetre que no es van prendre mesures a temps contra la pandèmia. "És un insult als 27.000 compatriotes morts", ha dit, "es riuen cada dia dels morts i de les seves famílies i dels professionals sanitaris als quals no els dóna la gana de protegir", ha agregat. "No em puc riure de cap mort. No ho digui, si us plau, no m'ho digui", li ha replicat Carmen Calvo.





Carrillo ha respost també a la crida a la unitat de la vicepresidenta i ha subratllat que l'Executiu no té en Ciutadans "un nou soci sinó un vigilant que li exigirà fer les coses bé". Ha advertit a el Govern que haurà de negociar amb Cs cada proposta que porti a Congrés, "deixar de banda la seva ideologia, la seva autosuficiència, la seva unilateralitat, que tantes vides i ruïnes ens està costant".





CRÍTIQUES DE GEROA BAI

També ha estat crítica la intervenció del senador de Geroa Bai, Koldo Martínez, el partit és soci del PSN al Govern de Navarra però que ha censurat "l'ordeno i comandament i subordinació" amb que al seu judici ha funcionat l'Executiu de Pedro Sánchez .





Martínez ha estat especialment crític amb el treball de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, "patrullant sense mantenir distàncies" de seguretat i amb "excessiva presència als carrers" de Navarra. Ha censurat també la intervenció de l'Exèrcit, que "es va passejar per Tudela" desinfectant carrers "sense evidència científica que fos bo" fer-ho. Ha aplaudit a canvi que s'hagi desinfectat instal·lacions com residències o centres de salut.





COALICIÓ CANÀRIA DEMANA AJUDA PER A les ILLES

Per part de Coalició Canària ha intervingut Fernando Clavijo, que ha demanat ajuda especial per a la seva comunitat autònoma perquè es va a veure especialment afectada, ha dit, per l'aturada del turisme, que aporta el 32% del PIB canari i el 36% de l'ocupació , i que la desocupació podria superar el 40% per aquesta crisi.





El senador, expresident de Govern de canàries, ha reclamat que es compleixi el Conveni de Carreteres signat entre els dos executius, que es permeti l'ús del superàvit tant autonòmic com de les entitats locals i l'endeutament.





"A Canàries l'han assolat els incendis, la fallida de Cook, encara sort que la Covid no l'ha tractat mal", li ha respost la vicepresidenta, que ha assegurat que comprèn la situació de les illes i s'ha ofert a buscar solucions .