TV3 contracta despatxos d'advocats per a blindar-se legalment

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha tret a concurs una licitació per signar un acord marc amb diversos despatxos d'advocats. El valor del contracte ascendeix a mig milió d'euros, impostos inclosos.





Després d'analitzar totes les propostes, els tècnics van acabar adjudicant el contracte a tres despatxos d'advocats: Bufet Vallbé, FJM Advocats i PWC. Les tres empreses estaran a disposició de la CCMA per si en algun moment donat han d'afrontar alguna denúncia.





La Corporació s'ha vist immersa en diversos embolics legals en els últims anys, com la reclamació milionària d'Hisenda per l'IVA o la denúncia de Mediapro per la cancel·lació de el format Tarda Oberta. Segons les dades, el 2017 l'entitat pública va haver de fer front a 52 expedients contenciosos, mentre que el 2018 es van quedar en 29.