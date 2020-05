L'OMS adverteix que el Covid19 "pot ser que mai desaparegui"

El coronavirus que causa l'Covid-19 podria tornar endèmic com el VIH, va dir dimecres l'Organització Mundial de la Salut (OMS), a el temps que va advertir contra qualsevol intent de predir la durada de la malaltia.

















"És important deixar-ho establert: el virus pot convertir-se en un altre virus endèmic en les nostres comunitats i pot ser que mai desaparegui", va declarar el màxim expert en emergències de l'OMS, Mike Ryan, durant una compareixença per internet.

















"Crec que és important que siguem realistes i no em sembla que ningú pugui predir quan desapareixerà la malaltia", ha afegit. "Crec que no hi ha promeses en això i no hi ha dates".





En aquests mementos s'estan desenvolupant més de 100 vacunes potencials, incloses diverses en assajos clínics, però els experts han subratllat les dificultats de trobar immunitzacions que siguin efectives contra els coronavirus.





Ryan va indicar que es requeria un "control molt significatiu" de virus per reduir l'avaluació de risc, que segons ell va romandre alt a "nivells nacional, regional i global".





Els governs de tot el món tenen el dilema de com obrir les seves economies contenint el virus a el mateix temps, amb gairebé 4,3 milions de contagiats i més de 291.000 morts.





Els experts en salut pública diuen que es necessita extrema precaució per evitar nous brots. Ryan va dir que obrir les fronteres terrestres era menys arriscat que facilitar el transport aeri, la qual cosa era un "desafiament diferent".





"Necessitem tenir la mentalitat que prendrà algun temps sortir d'aquesta pandèmia", va afirmar l'epidemiòloga de l'OMS Maria van Kerkhove a la sessió informativa.





LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 TRIGARÀ





Una vacuna per prevenir la malaltia del coronavirus 2019 (COVID-19) potser és la millor esperança per acabar amb la pandèmia. En el moment no hi ha cap vacuna per prevenir COVID-19, però els investigadors s'estan afanyant a crear un.





Desenvolupar una vacuna pot portar anys, els investigadors no estan començant de zero per a la vacuna contra COVID-19. La investigació realitzada en el passat per a vacunes contra SARS i contra MERS ha identificat acostaments possibles.





Els coronavirus tenen una estructura semblant a pues en la seva superfície, anomenada proteïna S. (Aquestes pues creen l'aparença de corona que els dóna el nom als virus.) La proteïna S s'adhereix a la superfície de les cèl·lules humanes. Una vacuna que atac aquesta proteïna va a prevenir la seva adhesió a les cèl·lules humanes, i farà que el virus deixi de reproduir-se.





Desafiaments que presenta la vacuna contra la coronavirus





La investigació sobre els coronavirusrealizada en el passat també ha identificat alguns reptes per al desenvolupament d'una vacuna contra COVID-19, incloent:





1) Assegurar que la vacuna sigui segura. S'han fet proves per a diverses vacunes per SARS amb animals. En la seva majoria, aquestes vacunes van millorar la supervivència de l'animal, però no van prevenir la infecció. Algunes de les vacunes també van causar complicacions, com a dany als pulmons. Una vacuna contra COVID-19, haurà de passar per moltes proves per comprovar la seva seguretat per als éssers humans.





2) Proporcionar protecció a llarg termini. Després de la infecció amb els coronavirus, és possible tornar a infectar-se amb el mateix virus després d'un període de mesos o anys, encara que generalment la infecció sigui més lleu, i només es present en un nombre molt reduït de les persones. Una vacuna eficaç contra COVID-19, necessitarà proporcionar protecció a llarg termini contra la infecció.





3) Com protegir els adults grans. Les persones majors de 50 anys afronten un risc més greu per COVID-19. Però aquestes persones generalment no responen a les vacunes tan bé com la gent més jove. Una vacuna ideal contra COVID-19, haurà de funcionar bé per a la gent d'aquesta edat.





Trajectòries per desenvolupar i produir una nova vacuna contra la COVID-19





Les autoritats mundials de salut i els investigadors de vacunes actualment s'estan associant per donar suport a la tecnologia necessària per produir la vacuna. Alguns acostaments s'han fet servir abans per a crear vacunes, però altres encara són bastant nous.





Vacunes amb virus vius





Les vacunes amb virus vius usen una forma afeblida (atenuada) de l'microbi que causa una malaltia. Aquest tipus de vacuna provoca una resposta immunitària sense causar la malaltia. El terme atenuada vol dir que la capacitat de la vacuna de causar la malaltia s'ha reduït.





Les vacunes amb virus vius s'usen com a protecció contra el xarampió, les galteres, la rubèola, i la varicel·la. Com a resultat, hi ha una infraestructura ja preparada per desenvolupar aquest tipus de vacuna.





















Però les vacunes amb virus vius amb freqüència necessiten un període de prova de la seva seguretat més extens. Alguns virus vius poden transmetre a una persona que no està immunitzada. Això pot ser un problema per a les persones amb sistemes immunitaris debilitats.





Vacunes inactivades





Les vacunes inactivades usen una versió morta (atenuada) de l'microbi que causa una malaltia. Aquest tipus de vacuna causa una resposta immunitària, però no una infecció. Les vacunes inactivades es fan servir per prevenir la influença (grip), l'hepatitis A, i la ràbia.

















Però les vacunes inactivades potser no proporcionin una protecció tan poderosa com la que brinden les vacunes amb virus vius. Aquest tipus de vacuna requereix múltiples dosis, seguides per dosi per a reforç, per proporcionar una immunitat a llarg termini. Produir aquest tipus de vacuna potser requereixi manejar grans quantitats de virus infecciós.





Vacunes modificades genèticament





Aquest tipus de vacuna fa servir ARN o ADN modificat genèticament, que té instruccions per fer còpies de la proteïna S. Aquestes còpies provoquen una resposta immunitària a l'virus. Amb aquest acostament no hi ha necessitat de gestionar cap virus infecciós. Mentre que s'està treballant amb les vacunes modificades genèticament, encara no s'ha donat autorització per a usar-les amb éssers humans.