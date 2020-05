Els fills de dones preses a Wad-Ras poden passejar des d'aquesta setmana

Els fills de les dones preses a la presó de Wad-Ras, a Barcelona, poden sortir a passejar una hora a el dia des de dimarts acompanyats d'un treballador de la presó si la mare ho autoritza.





La Conselleria de Justícia de la Generalitat ha explicat en un comunicat aquest dijous que van començar a fer sortides el 27 d'abril, però van quedar interrompudes una setmana després perquè un menor es va posar malalt, i, tot i que va donar negatiu en Covid-19, es va aplicar el protocol de confinament per precaució.





Abans de l'decret d'estat d'alarma, els nens de fins a tres anys que estan a Wad-Ras amb les seves mares sortien cada dia per anar a la llar d'infants i passaven els caps de setmana amb familiars o famílies d'acollida.





A la presó de dones de Barcelona hi ha l'únic departament de mares a Catalunya, i hi ha set preses que conviuen a la presó amb els seus fills: tres són nadons de fins a dos mesos, de manera que no sortiran a les passejades, i la resta són menors de fins a tres anys, l'edat màxima fins a la qual els nens poden viure a la presó amb les seves mares.





Els treballadors que acompanyen els nens a passejar són l'educadora, la treballadora social, la monitora d'esports i el psicòleg assignats a el departament de mares, i per sortir els menors usen un calçat diferent a l'habitual per evitar contagis.