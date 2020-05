Essencials i a la intempèrie: les treballadores de la llar es queden desprotegides davant de la crisi del Covid-19

La crisi del coronavirus està posant en primera línia algunes realitats i amagant altres. Totes les tardes la població espanyola surt a aplaudir els sanitaris, als treballadors dels supermercats i, en definitiva, a tots les persones que s'han considerat "essencials" en les fases d'expansió més dures del virus. No obstant, en aquests aplaudiments poques vegades es té en ment a col·lectius com les assistentes de la llar, considerades servei essencial des del primer moment.









Segons les xifres proporcionades per UGT, a Catalunya hi ha 90.000 empleades de la llar i de cures, i 30.000 d'elles es troben en situació irregular, per ser immigrants sense papers o perquè els seus pagadors no els fan contracte. "Aquestes treballadores estan entrant en el conjunt de mortals que no tenen cap tipus de cobertura econòmica", explica Enriqueta Durán, secretària de Polítiques Socials d'UGT Catalunya.





Les condicions de les que treballen amb contracte tampoc són com les de la resta de ciutadans: una assistenta de la llar pot ser acomiadada al moment per desistiment de l'ocupador i sense que aquest hagi de notificar la causa. A més, estan inscrites en un règim especial on no cotitzen per l'atur i, per tant, al perdre la feina, es queden sense possibilitat de cobrar cap subsidi.





Enmig d'aquest panorama tan poc esperançador per a les treballadores de les llars ha arribat la crisi del Covid-19, i el Govern central s'ha hagut de posar en marxa per a protegir un col·lectiu que ja estava prou maltractat. L'Executiu ha aprovat un subsidi extraordinari per a aquest sector, que es podrà calcular com el resultat d'aplicar el 70% a la base reguladora corresponent a l'últim mes de treball. En cap cas aquest subsidi podrà superar el Salari Mínim Interprofessional.





No obstant això, igual que amb els ERTO, la teoria funciona millor que la pràctica: "Aquesta ajuda va sortir en els primers dies de març i no es va fer efectiu el termini de presentació de la documentació fins el cinc de maig. A més, l'Administració té fins a tres mesos per a poder contestar a aquesta petició", explica Enriqueta Durán.





A més, la sindicalista denuncia que el Govern espanyol "ha externalitzat la gestió del subsidi", que ara controla una empresa privada. "Quan cobraran aquestes dones? Jo no ho sé", afirma Durán.





"Ara ens referim al col·lectiu com a treballadores de la llar i de la cura. Per la situació de no cobertura en residències, centres de dia o ajuda a domicili, les famílies han hagut de recórrer a aquest sector. La majoria de les treballadores que cuiden gent gran són immigrants, fins i tot moltes són irregulars per la seva situació d'estrangeria", afirma Durán.





TRÀFIC DE PERSONES





El tràfic de persones és un concepte associat, principalment, a l'explotació sexual, el tràfic d'òrgans o el narcotràfic. No obstant això, hi ha una realitat molt més amagada: "Fa temps vaig anar a una reunió a Madrid i vam parlar del tràfic de persones. A l'igual que hi ha màfies que es dediquen a l'explotació sexual , també hi ha màfies que porten a col·lectius de dones i les situen en unes cases determinades ", explica Enriqueta Durán.





"Les tenen tancades, treballant tots els dies i, en definitiva, esclavitzades", alerta la sindicalista amb la intenció de visibilitzar les realitats d'un sector massa desconegut. "És una situació dantesca", lamenta.