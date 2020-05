El Govern basc tempteja una convocatòria electoral el 12 o 19 de juliol

El Govern Basc es planteja la possibilitat de celebrar les eleccions autonòmiques al juliol. Tot i que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, no té decidida "en absolut" la data dels comicis, comencen a sonar tant el 12 com el 19 de juliol.





La convocatòria, en tot cas, es realitzarà una vegada que el Govern Basc hagi aixecat l'emergència sanitària declarada el 13 de març pel coronavirus.





Erkoreka, en una roda de premsa a la seu de la Presidència del Govern Basc, ha explicat que, en la reunió que s'ha celebrat aquest dijous amb els principals partits d'Euskadi, s'ha plantejat que es valori la possibilitat de celebrar les eleccions al juliol , després que les convocades per al 5 d'abril fossin suspeses pel coronavirus.





El portaveu ha explicat que, d'aquesta manera, en cas que es produeixi un repunt de la pandèmia que impedeixi celebrar els comicis al juliol, existiria l'"alternativa" de convocar-los per setembre o octubre.









D'aquesta forma, segons manté l'Executiu autonòmic, hi ha més garanties de poder celebrar les eleccions abans que conclogui el termini 'natural' de la legislatura, que finalitza el 25 de setembre. Erkoreka ha assegurat que, malgrat que l'oposició mantingui que Urkullu ja ha optat per convocar els comicis autonòmics per al juliol, la decisió "no està presa en absolut".









Iñigo Urkullu "tindrà en compte" les aportacions de les formacions polítiques abans de fixar la data dels comicis, una potestat que, segons ha recordat Josu Erkoreka, correspon al lehendakari.





La decisió, ha assegurat, serà adoptada prenent com a "principals referències" la situació sanitària del País Basc i els "interessos" d'Euskadi i dels seus ciutadans.





D'aquesta manera, ha rebutjat que la postura d'Urkullu es pugui veure influïda per la decisió que pugui adoptar el president de Galícia, Alberto Nuñez Feijóo, que també es planteja cridar a les urnes per al mes de juliol. Erkoreka tampoc s'ha pronunciat sobre en quin moment donarà a conèixer la seva decisió el president de l'Executiu basc.





En tot cas, ha subratllat que la convocatòria s'haurà d'efectuar d'acord amb la llei, de manera que haurà de produir després de sotmetre aquest assumpte a deliberació de Consell de Govern.