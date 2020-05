Els infermers demanen a Illa que els autoritzin a prescriure les proves del Covid-19

El president de Consell General d'Infermeria d'Espanya, Florentino Pérez Raya, ha enviat una carta al ministre de Sanitat, Salvador Illa, per sol·licitar-li que inclogui les infermeres entre els professionals prescriptors de les proves de Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, per garantir la "millor atenció" a la població, així com el control d'aquesta pandèmia.





A la carta es repassa la legislació vigent per a concloure que hi ha "plena empara legal" per a la mesura i, a més, compten amb la preparació universitària, sanitària i clínica necessària. Així, tal com ha dit Pérez Raya, hi ha competències atribuïdes a les infermeres en situacions d'emergència en l'àmbit de la salut pública i l'epidemiologia tant per a les infermeres de cures generals com per a les infermeres especialistes i entre aquestes últimes.

En aquest sentit, ha recordat que hi ha una "àmplia experiència documentada" de triatges fets per les infermeres en serveis d'urgències a través de protocols consensuats per tots els professionals sanitaris i avalada per nombrosa literatura científica.













A més, en la missiva s'esmenta l'actual text reial decret de 'prescripció infermera' que permet als infermers l'ús, la indicació i l'autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris amb plena seguretat jurídica.





De la mateixa manera, el president del Consell General d'Infermeria ha comentat que el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut ha establert com a condició indispensable per aixecar el confinament la implantació de suficient agilitat per identificar i contenir les fonts de contagi, a través de l'adequat diagnòstic i de l'aïllament. "Un objectiu inviable si no dotem a les infermeres de la capacitat d'indicar les proves", ha avisat.





I és que, tal com ha destacat, són les infermeres que estan realitzant aquestes proves, de manera que, al seu parer, no té "cap sentit" que no puguin indicar-la directament als ciutadans i hagin de sotmetre'ls a "més tràmits burocràtics" en situacions on "un sol minut és vital" per poder detectar i aïllar el major nombre de pacients contagiats.





"La indicació de proves per detectar el Covid-19, a més, s'està duent a terme en molts centres d'anàlisis clíniques a qualsevol que estigui disposat a pagar per ella sense prescripció, ni de metge, ni d'infermera. Quin sentit té doncs no apostar per una gestió eficient dels protocols sanitaris del Covid-19 permetent que les infermeres intervinguin de forma autònoma en el procés i es millori i multipliqui així tot el procés de detecció?", ha conclós Pérez Raya.