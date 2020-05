Marc Anthony posposa la seva gira espanyola fins 2021

A causa de la situació actual, davant les "restriccions imposades per les autoritats sobre la celebració d'espectacles i la lliure circulació de persones, així com l'especial preparació requerida", Marc Anthony reprograma 'Opus Tour' a 2021.





La promotora Planet Events explica en un comunicat que "es garanteix així la seguretat i una experiència satisfactòria per a tots i molt especialment per al públic, inclosa la mobilitat d'artistes, assistents, treballadors i els equips involucrats perquè els concerts tinguin lloc".





Les entrades ja adquirides serviran per als nous concerts, d'aquesta manera:





- 9 de juny de 2021 @ IFEMA (a l'aire lliure), Madrid. *Entrades del 16/06/20 vàlides per a aquesta data.





- 11 juny de 2021 a La Fica, Múrcia. *Entrades del 13/06/20 vàlides per a aquesta data.





- 13 juny de 2021 a Marina Sud, València. *Entrades del 12/06/20 vàlides per a aquesta data.





- 17 juny de 2021 a RCDE, Barcelona. *Entrades del 18/06/20 vàlides per a aquesta data.





- 19 juny de 2021 a Carlos Tartiere, Oviedo. *Entrades del 20/06/20 vàlides per a aquesta data.





- Data per anunciar pròximament a Monte do Gozo, Santiago de Compostel·la. *Les entrades del 21/06/20 seran vàlides per a aquesta data, que s'anunciarà properament.





- 24 juny de 2021 a Estadi de la Cartuja, Sevilla. *Entrades del 25/06/20 vàlides per a aquesta data.





- 25 juny de 2021 a Marenostrum, Fuengirola. *Entrades del 26/06/20 vàlides per a aquesta data.