Intervingut una tonyina vermella de 82,4 quilos al port d'Arenys de Mar

El pescador va dir que l'havia capturat de forma accidental i el tenia preparat per vendre. La Guàrdia Civil va intervenir el 6 de maig una tonyina vermell de 82,4 quilos al port d'Arenys de Mar per estar capturat per una embarcació pesquera que no tenia l'autorització per a la pesca d'aquesta espècie.





Els fets van passar quan una patrulla del port de la Guàrdia Civil de Premià de Mar durant una inspecció rutinària al port pesquer d'Arenys, va observar com des d'una embarcació descarregaven el que semblava una tonyina que immediatament era tapat amb una lona, ha explicat l'Institut armat en un comunicat aquest divendres.

















Els agents van identificar la peça com una tonyina vermella, i el propietari de l'embarcació que l'havia peix va explicar que l'havia capturat de forma accidental.





No obstant la Guàrdia civil explica que la tonyina es trobava ja eviscerat, el que indicava que anava a ser venut "imminentment", de manera que la peça va quedar dipositada en les instal·lacions de la Confraria de Pescadors d'Arenys de Mar.





Després d'això va ser traslladat a Centre de recuperació d'animals marins (Cram) del Prat de Llobregat (Barcelona) perquè servís com alimentació per a altres animals.





Els agents van aixecar tres actes de denúncia a l'amo de l'embarcació per realitzar la pesca d'espècies d'un "despatx diferent a el del seu embarcació", per fer una pesca accidental i no comunicar-ho abans d'arribar a port i descarregar la peça sense passar-ho per la llotja, i per dur a port una espècie eviscerada.