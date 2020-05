Vall d'Hebron fa el primer trasplantament a un pacient curat de Covid-19 a Espanya

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha realitzat el primer trasplantament d'Espanya a un pacient que ha superat el Covid-19 en una adolescent que pateix una estenosi mitral, ha informat en un comunicat aquest divendres.









En concret, la pacient ha rebut un trasplantament de cor: l'estenosi mitral és una cardiopatia congènita que es caracteritza per un estrenyiment de l'orifici de la vàlvula mitral de l'òrgan.





Després de donar positiu de coronavirus en una prova PCR de diagnòstic, va estar ingressada a l'hospital infantil per una pneumònia, encara que no va desenvolupar un quadre greu per Covid-19 i "la seva evolució clínica va ser bastant bona".





Així mateix, després de rebre l'alta hospitalària, la pacient va estar ingressada a la unitat de cures intensives (UCI) Pediàtrica de Vall d'Hebron per una insuficiència cardíaca causada per la seva cardiopatia.





La intervenció es va realitzar un mes després que la menor patís la pneumònia pel coronavirus, un cop superat el període de 21 dies de seguretat recomanat i després de comprovar amb dues proves PCR separades en un període de 48 hores per certificar la seva recuperació.





MODIFICACIONS

La pandèmia ha modificat alguns processos del: abans del coronavirus, l'equip mèdic de la intervenció anava a l'hospital del donant a fer l'extracció i la recollida de l'òrgan, però ara s'encarreguen els professionals de l'hospital del donant.





En el cas dels donants, es descarten aquells que hagin patit qualsevol patologia clínica compatible amb el Covid-19 i es realitza una enquesta epidemiològica per esbrinar si han tingut símptomes --o algú del seu família-- 21 dies abans de la donació.