Alex Fergusson: "Si els conflictes no s'atenen a temps es faran immanejables"

En poques paraules, quins són els elements més importants per resoldre conflictes entre persones?

L' après sobre el tema dels conflictes, en els últims 30 anys, ens diu que l'autoconeixement i el maneig intel·ligent de les emocions constitueixen la base d'un cercle virtuós en el procés de fer reeixida la gerència de la vida personal, social i laboral , així com d'una empresa





Quins són els riscos de deixar podrir els conflictes?

Si els conflictes no s'atén a temps i amb tàctiques i estratègies adequades, aquests escalaran fins a fer-immanejables; el resultat no pot ser altre que el fracàs. Si es tracta de la vida personal es tradueix en frustració dels somnis i il·lusions i en patiment. Si és una empresa, conduirà a el tancament o la fallida.





Apunta en un dels seus llibres a el maneig intel·ligent de les emocions. Què entén concretament per intel·ligència emocional?

En el llibre " Gestió de conflictes en la vida i l'empresa " ho entenem com la capacitat per reconèixer els diversos estats emocionals pels quals travessem en la nostra quotidianitat personal o laboral, d'identificar els seus efectes en nosaltres i d'utilitzar intencionalment aquesta informació, per guiar la conducta i els processos de pensament, paraula i acció a fi d'assolir els millors resultats, és a dir, per millorar el comportament i les relacions amb si mateix i amb els altres, per aconseguir un major benestar físic, mental i espiritual i per elevar el nivell d'acompliment, sense acumular estrès.









El coronavirus sembla que provocarà canvis de fons en les nostres societats. Quins poden ser aquests canvis i com afectaran el futur de les nostres vides?

"El futur ja no és el que solia ser", és una frase que descriu el tarannà de l'món que vindrà. Pel que fa als canvis que s'aproximen, per al curt i mitjà termini podríem esperar: més presència de la tecnologia en tots els àmbits de la vida, especialment el comerç, l'educació i la comunicació; 1 reacomodament temporal en la geopolítica global amb l'emergència de nous centres de poder; l'augment de la tendència cap a un govern mundial; i potser nous intents de millorar la relació entre els propis éssers humans i de la humanitat mateixa amb la natura.





La pregunta aquí és: ¿en mans de qui o els qui hi haurà la construcció d'aquest futur i, quins seran els seus criteris i propòsits; serà la felicitat dels éssers humans o el control de el poder i els negocis? Depenent de les respostes que es vagin donant a aquests interrogants podrem albirar els efectes que tindran sobre les nostres vides.





Quin és el paper de l'espiritualitat en el futur de les societats contemporànies?

He insistit en el llibre "La Humanitat possible" en què totes les trucades revolucions en la història de la humanitat no han estat suficients per dotar-nos de l'estat de felicitat que anhelem en el nostre fur intern i per garantir la Pau. Tampoc han servit per a l'assoliment d'una relació harmònica amb la comunitat de la vida amb la qual compartim el planeta. Per contra, el món es troba avui, després de 100.000 anys d'evolució cultural, submergit en la barbàrie, mentre que per la seva banda els éssers humans estem cada vegada més lluny de la manifestació plena de les potencialitats que ens són inherents. Però el que considero encara més greu, és la pèrdua de la connexió mística amb l'univers que va crear la vida i de el qual som fills. És aquí on em plantejo que la recuperació de l'espiritualitat humana -i no parlo de religions- es converteix en la pedra angular per a la construcció d'aquestes societats futures en un nou món, on es empara i respecta la diversitat com un dret inalienable i on la vida és sagrada.