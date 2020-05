Com recuperar la mobilitat de les persones grans i dependents després del confinament

La pèrdua més o menys notable en la mobilitat és una de les conseqüències més significatives derivades del confinament, i la gent gran i també les persones dependents poden tenir minves físiques per aquestes circumstàncies de reclusió domiciliària. Ara que les mesures comencen a ser més flexibles, el Col·legi Professional de Fisioterapeutes de Castella - la Manxa (COFICAM) recomana que les persones d'aquests col·lectius més vulnerables intentin recuperar els seus hàbits, sempre amb una extremada precaució.









Recupera els hàbits i rutines. Passar d'estar la major part del temps assegut a casa, a tornar a sortir i caminar pel barri, pot resultar esgotador després d'aquest període de confinament. No obstant això, cal trobar la motivació per reprendre les activitats que anteriorment aquest col·lectiu tenia programades i normalitzades, ja que recuperar la mobilitat perduda, ens dóna més autonomia, puja l'autoestima, a més de facilitar la recuperació de les AVD (activitats de la vida diària).









"Tant la gent gran com els dependents han de tornar a recuperar el saludable hàbit de sortir a passejar, ja que aquesta activitat té importants beneficis per a la salut, com regular la pressió arterial, millorar el peristaltisme intestinal i una adequada digestió, tenir un somni confortable , rebaixar l'estrès i la tensió emocional, disminuir la possible aparició d'estats depressius, i en resum millorar el benestar general ", assenyalen des de COFICAM.









Agilitat, destreses i habilitats. Després de gairebé dos mesos sense gairebé caminar, aquestes persones poden acusar la pèrdua de certes capacitats físiques que afecten el seu dia a dia. "La pràctica d'exercici terapèutic, sempre sota la supervisió d'un fisioterapeuta, és una eina fonamental dins de la seva recuperació. A través d'exercicis senzills i sempre adaptats segons l'edat, estat físic i grau de tolerància a l'exercici, ens permetrà recuperar aquelles destreses i habilitats que per efecte de l'sedentarisme i de la inactivitat poguessin trobar-minvades ", assenyalen des de COFICAM.





Estabilitat, coordinació i equilibri. La disminució o pèrdua de moviment pot ocasionar certes dificultats tant en la coordinació estàtica i dinàmica, com en l'equilibri i la propiocepció, en aquest sector poblacional. Recuperar-la mitjançant la realització d'exercicis adequats i supervisats per un professional de la fisioteràpia, resultarà essencial perquè la qualitat de vida no es vegi afectada, i així evitar l'aparició de caigudes i possibles fractures.