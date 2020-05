Fundación Toro de Lidia critica Iglesias per "amenaçar amb la censura cultural als toros"

La Fundació Tot de Lidia ha criticat el vicepresident segon de Govern i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, per "amenaçar amb la censura cultural als toros" després de dir que li "incomoda enormement que es reivindiqui com una pràctica cultural a protegir ".









"Nosaltres no reivindiquem que siguem una pràctica cultural. Nosaltres som una pràctica cultural. Punt", ha assegurat el president de la fundació, Victorino Martín, en una carta oberta dirigida a Iglesias.









A la carta, Martín ha criticat que Iglesias sembli "impermeable no només als arguments jurídics, també a l'Estat de Dret i la convivència democràtica" i ha apuntat que "només els règims totalitaris s'atreveixen a decidir, modificar, 'millorar' o suprimir "la cultura d'un poble.





En aquest sentit, ha recordat que la RAE defineix la cultura popular com "conjunt de les manifestacions en què s'expressa la vida tradicional d'un poble". "Tret que no ens consideri poble, subjectes de dret, als milions de persones per als quals la tauromàquia, ja sigui a la plaça o com festeig popular, és la manifestació més important de la nostra cultura", ha sentenciat.





Així mateix, el president de la fundació ha destacat que la UNESCO, en la seva Convenció sobre la Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals, estableix "el reconeixement de la igual dignitat de totes les cultures i el respecte d'elles, comprenent les cultures pertanyents a minories i les dels pobles autòctons, amb l'únic límit de el respecte als drets humans i les llibertats fonamentals ".





En la mateixa línia, ha subratllat que el Tribunal Constitucional espanyol ja ha "establert expressament" que la tauromàquia "és una expressió cultural pròpia dels espanyols i, per tant, protegida". "Ja que no semblen importar-li els convenis internacionals, al menys respecte els pronunciaments del nostre Tribunal Constitucional", ha dit.





Per tot això, la fundació considera que els toros "no poden ser objecte d'un referèndum". "Li semblaria raonable un referèndum sobre si es permet el teatre o l'òpera?", Li ha preguntat Martín a Iglesias.