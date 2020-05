El Govern central anuncia les zones que avancen en el desconfinament: Madrid i Barcelona passen a la fase 0,5

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat al costat de doctor Fernando Simón, les zones que aquesta setmana podran passar de fase. "Totes les propostes han estat analitzades conjuntament per un equip d'experts tècnics i en segon lloc, en comissions bilaterals amb les comunitats autònomes", ha assenyalat Salvador Illa.













"Hem valorat sol·licituds de fins a set comunitats autònomes per passar de fase 1", ha explicat Fernando Simón abans d'anunciar les zones que han aconseguit superar la fase 0.





A Andalusia quedaven dues províncies, Màlaga i Granada, a la fase 0. No obstant això, el Govern ja els ha donat el vistiplau per progressar, per la qual cosa, a partir del próxim dilluns, tota la comunitat autònoma estarà en fase 1.





Castella-la Manxa també passa al complet a fase 1. La setmana passada el Govern va donar cop de porta a les províncies de Toledo, Ciudad Real i Albacete, que es van quedar a la primera fase. No obstant això, després de fer els deures, el conjunt de la comunitat passa de fase.













Castella i Lleó s'està desescalant per zones de salut. Han proposat 42 noves zones bàsiques de salut que se sumen a les 26 que ja havien passat a la fase 1, però encara queda una gran part del territori que no progressa de fase.





Per la seva banda, la Comunitat Valenciana també ha aconseguit que tot el seu territori passi a fase 1.





Pel que fa a Madrid i Catalunya, s'han complert les previsions. Catalunya passarà gairebé al complet a la fase 1, a excepció de l'àrea metropolitana de Barcelona i al Baix Montseny, mentre que Madrid es queda a complet en la fase 0. No obstant això, es tracta d'una "fase 0 millorada", tal com ha dit Fernando Simón, de manera que els ciutadans de les dues ciutats més poblades d'Espanya també veuran canviades les seves rutines, amb una major flexibilitat per a l'obertura de comerços.





El Ministeri també ha anunciat que quatre illes passaran a la fase 2: Formentera, La Graciosa, Gomera i Ferro.