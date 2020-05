A missa amb mascareta: les parròquies catalanes es preparen per reobrir

Les set diòcesis catalanes que encara es trobaven a la Fase 0 del desconfinament podran reprendre les misses a partir de dilluns 18 de maig amb mesures de seguretat sanitària com l'ús de mascaretes i una afluència màxima d'un terç de l'aforament en les esglésies.





El Ministeri de Sanitat va aprovar aquest divendres la Fase 1 per a les regions sanitàries de Girona, Lleida i Catalunya Central, i ha flexibilitzat la fase 0 a Barcelona (l'anomenada fase 0,5), permetent l'obertura dels centres de culte.





Els bisbats d'Urgell, Tortosa i Tarragona, que corresponen a regions sanitàries que ja estaven en fase 1 --Alt Pirineu i Aran, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona-- oficiaran aquest cap de setmana les seves primeres misses dominicals en dos mesos.





El portaveu de l'Arquebisbat de Tarragona, Simó Gras, la diòcesi ja ha obert aquesta setmana 169 parròquies, ha declarat: "La consigna a les esglésies que es van obrint és fer neteja constant i respectar les normes sanitàries, i l'experiència que estem tenint és que els rectors i els feligresos estan molt conscienciats".









Amb adaptacions puntuals segons les característiques de cada diòcesi, tots els bisbats catalans s'han compromès a seguir les directrius de Govern i la Conferència Episcopal Espanyola: respectar l'aforament d'un terç en els temples, usar mascaretes, combregar a la mà i desinfectar els bancs, entre altres mesures.





No obstant això, Simó Gras ha dit que a Tarragona han delegat a les parròquies la concreció de les normes: "Hem deixat marge perquè decideixin com aplicar les mesures segons si el rector o els feligresos són molt grans i són més vulnerables, si fan missa diària o no, o si són molts o pocs fidels".





VOLUNTARIS A BARCELONA





L'arxidiòcesi de Barcelona i els bisbats de Terrassa i Sant Feliu (que pertanyen a les regions sanitàries de Barcelona ciutat, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud) podran obrir els seus temples a partir de dilluns, tot i que han informat que cada rector ha anat preparant la seva parròquia en les últimes setmanes per quan arribés aquest moment.





És el cas de Wilson Muhire, rector de la parròquia Mare de Deu dels Dolors, al barri barceloní de Sants, que ja ha delimitat amb cintes els bancs per respectar el metre i mig de separació i ha netejat a fons el temple: "Amb un grup de voluntaris hem desinfectat tota l'església i els bancs per quan puguem començar les misses, i hem assenyalat els llocs on la gent es podrà seure".





A la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, a Barcelona ciutat, han mobilitzat 30 voluntaris per ordenar les celebracions, però la neteja del temple l'han delegat a l'Exèrcit, a què van enviar una petició "per correu electrònic" a través de la Delegació de Govern, ha relatat el seu vicari, Pere Alavedra.





A més, tot i que la responsabilitat d'aplicar les normes és de cada parròquia, l'Arquebisbat de Barcelona ha obert en les últimes setmanes una borsa de voluntaris per ajudar les comunitats que tinguin més problemes.





"Durant l'epidèmia hem ajudat a muntar un hospital de campanya i hem participat en accions de Càritas. Ara ens hem posat a disposició dels rectors per controlar l'aforament i les mesures higièniques a les parròquies", ha explicat el responsable de l'equip i membre del Secretariat de Joventut, Francesc Figueres.





De moment -explica Figueres-- han demanat ajuda 51 parròquies de la ciutat, i la borsa de voluntaris compta amb 314 joves i 91 escoltes de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya --405 voluntaris en total--, als quals s'ha format per poder dur a terme la seva tasca.





"És més segur anar a missa que al supermercat; estem sent molt curosos", ha dit una voluntària, Mireia Béjar, que també ha participat en una campanya impulsada per catòlics laics per demanar als bisbes que es reprenguin les eucaristies.