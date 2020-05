LaLiga obre expedient davant un possible tripijoc en un Getafe-Vila-real

LaLiga va reaccionar aquest divendres a noves informacions sobre el 'cas Oikos', investigació judicial contra els tripijocs en partits de futbol, en relació al partit Getafe-Vila-real de la temporada 2018-19, amb l'obertura d'un expedient d'informació reservada.





"Davant les informacions aparegudes sobre el cas Oikos, les diligències són reservades per a les parts personades conformi disposa l'art. 301 de la Llei d'enjudiciament criminal, i no tenen caràcter públic fins l'obertura el judici oral, LaLiga informa que ja s'ha procedit a l'obertura d'un expedient d'informació reservada", diu la patronal en la seva nota.





La informació a la qual es refereix LaLiga és a la suposada investigació policial sobre el jugador del Getafe Jorge Molina, qui hauria estat en contacte amb els líders de la trama per buscar un tripijoc d'aquell últim partit de la temporada passada. El nom de Molina apareixeria en una les converses intervingudes a Carlos Aranda, suposat cap de la trama al costat de Raúl Bravo.





Jorge Molina, jugador del Getafe





El davanter del 'Geta' va assegurar a la Cope ser innocent i no saber res d'aquesta conversa filtrada en els mitjans, mentre que ja s'ha posat en contacte amb el seu advocat per defensar-se. Per la seva banda, LaLiga, "que es va presentar com a acusació particular en el cas Oikos", recorda que "adoptarà totes les mesures legals que siguin necessàries per a l'aclariment dels fets investigats".





"El nostre compromís amb la integritat de la competició des de fa diverses temporades, és una de les normes d'actuació fonamentals per part de LaLiga, i aquest compromís sempre és present, tal com ha quedat acreditat és resolucions judicials recents", afegeix la patronal.





EL GETAFE DEFENSA AL SEU JUGADOR





Per la seva banda, des del Getafe van emetre un comunicat per defensar el seu jugador i per condemnar "la difusió d'aquesta notícia infundada". "El Getafe vol brindar el seu suport incondicional a Jorge Molina i lamentar la greu vulneració al seu dret fonamental a la presumpció d'innocència i volem difondre un missatge de rebuig i desmentir categòricament qualsevol implicació relacionada amb aquest assumpte i a aquest tipus de conducta", diu el club.





"La difusió d'aquesta notícia infundada i injustificada danya la imatge del nostre jugador i del seu entorn personal i familiar i per extensió a la d'aquesta entitat", afegeix, disposat a prendre accions legals contra els que difonguin "tan greus manifestacions". "El Getafe CF condemna públicament aquest tipus de conductes i no tolerarà que es taqui la seva reputació, ni es tolerarà que es dubti de la seva integritat", acaba el seu comunicat.