L'Ajuntament de Barcelona fa públiques les mesures de suport al sector cultural per 8 milions d'euros

El 18 de març l'Ajuntament de Barcelona va activar un primer paquet de mesures dirigides al sector cultural per respondre a la situació generada per la Covid-19. Ara, després d'unes setmanes de diàleg, s'ha elaborat un segon paquet dedicat a revitalitzar la cultura amb mesures que suposen una nova inversió addicional de 1,67 milions d'euros, als quals se sumen als 1,83 milions d'el primer pla de xoc, els 3,3 milions del Grec que s'eleva a 3,3 milions i un milió de € addicional destinat a reforçar totes les accions de comunicació previstes.





A la primera quinzena de juny s'iniciarà el termini per a sol·licitar ajudes a projectes i iniciatives centrats en processos d'innovació i divulgació de diversos àmbits vinculats a creació i pràctiques que, des de l'àmbit cultural, donin resposta a alguns dels reptes que té la ciutat i hi haurà una subvenció extraordinària per cobrir els requeriments de seguretat de sales de cinema, llibreries, galeries d'art i comerç cultural.





El Grec, per la seva banda, donarà suport a companyies locals amb espectacles amb preu únic de 15 euros i preu reduït de 5 euros per als espectacles familiars i activitats i un total de 80 produccions, però a més es convertirà a més en un banc de proves de nous formats en línia.









Pel que fa a la música, l'Ajuntament de Barcelona habilitarà espai públic per reactivar la música en directe posant a disposició diferents espais per donar joc al conjunt del sector durant els mesos de juny, juliol i agost i ampliarà el projecte Músics en Carrer amb l'habilitació de deu punts nous a Ciutat Vella i la intenció de ampliar-los a la resta de districtes. Té a més la intenció de convertir la sala Barts a la Casa de la Música de Barcelona condeixo fine l'actual concessió.





Altres mesures programades són la creació de l'Oficina Ciutadana de la Cultura als baixos del Palau de la Virreina (Rambla, 99) amb nous serveis per a l'acollida per al teixit cultural local i la tramitació personalitzada; l'impuls d'una Plataforma Digital Cultural que aculli noves narratives transmèdia; l'establiment de criteris generals per a la realització d'activitats adaptades a les mesures de protecció i prevenció davant possibles contagis per la Covid-19; la coordinació amb la resta d'entitats i administracions; l'anticipació en el pagament d'ajuts a les institucions per facilitar la seva liquiditat actual; l'elaboració per experts d'un diagnòstic sobre la situació cultural i l'elaboració d'un document conjunt amb tots els sectors interessats que doni una visió sobre la valoració de l'impacte de la Covid-19 a la cultura de la ciutat de Barcelona amb projecció metropolitana.





Pel que fa a l'estat d'execució de les primeres mesures, s'ha atorgat i a una subvenció extraordinària de 1 milió d'euros. per subvencionar els projectes culturals afectats per la crisi, s'han acollit al Grec quinze produccions que no s'ha pogut representar a les sales, s'ha reprogramat la Quinzena de Dansa, recuperant o traslladant de data 19 produccions; s'ha previst avançar el 50% dels caixets dels espectacles reprogramats de festivals municipals al llarg d'aquest any i la compra de fons per a biblioteques per valor d'1 milió d'euros; s'ha previst la celebració de Sant Jordi el 23 de juliol; s'ha reorganitzat el calendari de grans esdeveniments culturals i festivals de música; s'han ampliat a vuit els centres cívics en els quals es desenvolupi la temporada de tardor de Barcelona Districte Cultural; es preveuen actuacions en taxes i tributs i es prioritzarà la rapidesa en el suport al teixit cultural.