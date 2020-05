Comerciants de Sant Antoni impulsen una campanya per a la compra local

Més de 100 comerciants de barri de Sant Antoni de Barcelona, que formen part de la plataforma Sant Antoni Vigila, han impulsat la campanya 'Caminem Junts' per fomentar la compra en els comerços locals després de vuit setmanes tancats a causa de l'estat d'alarma pel coronavirus.





La portaveu dels comerciants de Sant Antoni Vigila, Lídia Núñez, ha declarat que han iniciat aquest dijous la campanya "amb moltes ganes i il·lusió", animant a tots els comerciants i clients a tornar a obrir i comprar, i afirma que han estat molt actius durant el confinament donant suport al comerç local.





La iniciativa més destacada és el repartiment de 10.000 euros entre tots els comerciants a través de vals de descompte d'un euro en la compra que es realitzi, encara que cada comerç l'aplicarà com prefereixi, i no descarten seguir amb la proposta si funciona, un cop acabin de distribuir tots els vals i acabi la campanya.





Durant les setmanes d'estat d'alarma i confinament, els comerços essencials de barri han seguit donant servei amb les condicions de seguretat recomanades, però alerten que el 80% dels comerços no són essencials i que han estat tancats.





Quan han pogut obrir amb cita prèvia, a partir d'aquesta setmana, Núñez ha dit que han notat l'empatia dels veïns, que dilluns ja s'acostaven a comprar, però ha lamentat que "hi ha comerciants que tenen molta por" per si tenen de tancar definitivament.





Tot i així, assegura que estan molt animats i que seguiran fent activitats per encoratjar als veïns i als propis comerciants: "No ens queda una altra que ser optimistes", i ha destacat que entre tots van realitzar una comanda de 6.000 mascaretes, 1.000 litres de gel hidroalcohòlic, 3.500 guants i 234 pantalles de protecció per obrir amb seguretat.









NOVA WEB DE COMERCIANTS





La campanya es complementa amb la creació d'una web com a directori de comerciants (www.comproalbarri.com), que compta amb promocions i descomptes, un apartat d'activitats de cultura popular, un dedicat a l'ONG 'Veí a Veí' i un altre sobre el vincle d'història entre els comerciants i el barri.





Núñez ha destacat la rebuda que ha tingut la pàgina web, que es va estrenar fa una setmana i que en dos dies va tenir 700 visites, i ha posat en valor la creació de vídeos que han anat realitzant per interpel·lar els veïns a comprar al barri i per anunciar l'obertura.





A mesura que s'ampliï el desconfinament, l'objectiu és obrir la campanya a la restauració i l'hostaleria, ja que "aquest sector també està penalitzat durant l'any per l'increment de la taxa de terrasses, els costos de seguretat, el tancament de diversos mesos i l'obertura amb nul·la capacitat per generar mínims beneficis".





Els comerciants reclamen a les administracions més ajudes per sostenir al sector i lamenten "els nuls ingressos per a un comerç molt castigat" per la competència dels centres comercials i plataformes digitals que els dificulta poder mantenir el negoci.





"Hem vist els carrers buits i les persianes tancades. Oi que no volem això? Volem que els carrers estiguin vives, i, si no hi ha petit comerç, això mor", ha conclòs la portaveu.