Mor Julio Anguita una setmana després de patir una parada cardíaca

L'històric dirigent d'IU i exalcalde de Còrdova, Julio Anguita, ha mort aquest dissabte amb 78 anys d'edat després que fa una setmana fora ingressat en estat crític a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Reina Sofia de Còrdova després patir una parada cardíaca.





Fonts sanitàries han informat a Europa Press que Julio Anguita ha mort aquest dissabte passades les 11,00 hores a l'UCI de l'Hospital Reina Sofia, on ha estat ingressat durant l'última setmana.





Anguita va ser atès en el matí de dissabte al seu domicili de Còrdova per l'equip d'emergències sanitàries ubicat a la Fuensanta. Els professionals de l'061 van haver de aplicar-li "maniobres de reanimació cardiopulmonar a l'trobar-se a l'pacient en aturada cardíaca".





A continuació, va ser estat traslladat a l'UVI mòbil de l'061 a l'Hospital Universitari Reina Sofia, on va estar ingressat a l'UCI. Anguita havia patit prèviament diversos atacs a cor que el van portar a ser intervingut quirúrgicament en dues ocasions per problemes cardíacs. El primer infart el va patir l'any 1993 a Barcelona. Fins i tot va publicar 'Cor vermell. La vida després d'un infart ', on relatava la seva pròpia experiència després de patir aquest problema de salut.





Nascut a Fuengirola (Màlaga) el 1941 però establert a Còrdova des de la infància, Anguita era llicenciat en Història Moderna i Contemporània per la Universitat de Barcelona i va exercir com a mestre nacional a Montilla, Alicún d'Ortega (Granada), Nova Carteya i Còrdova capital, on també va ser professor de secundària a l'IES Blas Infante.





Va ingressar en 1972 en el Partit Comunista d'Espanya (PCE), de què seria secretari general, i el 1977 va accedir a l'Comitè Central de el partit a Andalusia (PCA).





En les eleccions municipals de 1979 va ser el candidat de l'PCE a l'Ajuntament de Còrdova, càrrec que va aconseguir i ostentaria fins a 1986 en una etapa en què va ser anomenat com el "califa vermell" a l'ésser l'únic alcalde comunista d'una capital espanyola.





Diputat al Parlament andalús durant les dues primeres legislatures, va ser candidat a la Presidència de la Junta d'Andalusia el 1986 a l'capdavant de la coalició Esquerra Unida, que es va estrenar com a marca electoral en aquests comicis autonòmics aconseguint 19 escons.

Al febrer de 1989 va ser elegit secretari general de l'PCE i un any després es va convertir en coordinador general d'IU, amb qui va ser candidat a la Presidència de Govern, portant a la coalició a obtenir els seus millors resultats electorals a les generals de 1993 i 1996, any en el qual va arribar al 10% dels vots i els 21 diputats al Congrés.





"PROGRAMA, PROGRAMA, PROGRAMA"



En aquesta etapa la seva posició política es va caracteritzar per supeditar qualsevol tipus de pacte amb el PSOE a acords programàtics concrets, fent famós el lema "programa, programa, programa", i defensar tant la teoria de les "dues ribes", en la qual equiparava les posicions de PP i PSOE, com el 'sorpasso', segons la qual IU havia d'aspirar a superar el PSOE per convertir-se en força hegemònica de l'esquerra a Espanya.





Anguita va deixar la Secretaria General de l'PCE al desembre de 1998, on va ser succeït per Francisco Frutos, que a finals de 1999 va assumir la candidatura d'IU a la Presidència de Govern a la qual va renunciar Aguita al·legant raons de salut després de patir un problema cardiovascular.





Les diferències internes per la decisió de concórrer al costat del PSOE en aquelles eleccions van portar al fet que mesos després Anguita també deixés el càrrec de coordinador general d'IU a la VI Assemblea, sent substituït per Gaspar Llamazares, per tornar a la seva activitat docent a Còrdova, de la qual es va jubilar el curs 2003-2004.





En els anys posteriors es va seguir distanciant de les posicions polítiques del PCE i de la direcció d'IU i va arribar a impulsar la creació de plataformes com el Front Cívic Som Majoria, protagonitzant en paral·lel acostaments a l'entorn de Podem des del primer èxit de la formació estatge a les eleccions europees de 2015.





EL SEU DISCURS MÉS FAMÓS: "LLEVA'T I PENSA"