Sánchez es reafirma en la necessitat d'una cinquena pròrroga d'un mes: "El risc segueix present"

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a reafirmar-se en la necessitat de prorrogar per cinquena vegada l'estat d'alarma per evitar que les bones dades de les últimes setmanes es vegin revertits. "El risc segueix present", ha declarat el president.





"Encara hi ha centenars de contagis diaris que hem de detectar, contenir i aïllar. La prudència ha de continuar sent la regla", sosté Sánchez. Per aquest motiu, el Govern central sol·licitarà a Congrés una nova pròrroga de l'estat d'alarma per un període proper a un mes, en comptes dels 15 dies de pròrroga d'ocasions anteriors. "Esperem que sigui l'últim estat d'alarma", ha afirmat Sánchez en la seva compareixença en Moncloa.





COMENÇA LA COGOBERNANZA





El president del Govern central ha explicat que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, serà el comandament únic en aquest nou període d'un mes, sota el sistema de coordinació amb les autonomies que s'ha denominat cogobernanza.





"En aquest estat d'alarma es produirà una desescalada institucional. L'única autoritat delegada del Govern serà el ministre de Sanitat i decauran les facultats especials que es van concedir als altres ministeris", ha indicat.





El president ha recordat que els fets han demostrat que no es podia confiar en la immunitat comunitària i defensa la necessitat de limitar la mobilitat i els contactes socials. "A aquesta lògica respon la desescalada".