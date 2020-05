Canvi de tendència en les UCIs catalanes: la majoria d'ingressos no són per coronavirus

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha dit aquest dissabte que la majoria d'ingressats en unitats de cures intensives dels hospitals catalans tenen patologies que no estan relacionades amb el coronavirus.





En roda de premsa telemàtica sobre el coronavirus, ha detallat que hi ha 299 persones ingressades per coronavirus i 423 per altres patologies, una dada que ha destacat que no passava des del març.





Ha afegit que la tendència en totes les regions sanitàries de Catalunya és bona i que les xifres indiquen com decreixen els casos de coronavirus, però que el procés de desconfinamiento serà llarg: "La tendència sanitària és bona però no vol dir que hagi acabat tot" .





En aquest sentit ha dit que analitzen xifres com aquesta per proposar canvis de fase, i que de moment treballen perquè les primeres tres regions ara en fase 1 --Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i Aran-- puguin passar a fase 2 el 25 de maig.





Sobre si li sembla bé que els canvis de fase estiguin previstos per a cada dues setmanes, ha respost que 14 dies "és un bon temps per veure la realitat de l'epidèmia" però no vol dir que sempre s'hagi d'esperar aquestes dues setmanes.









BAIX MONTSENY





Ha lamentat de nou, com el divendres a la tarda, que la zona del Baix Montseny (entre Barcelona i Girona) no passi a partir del dilluns a fase 1, i ha assegurat que "no hi ha cap argument ni motivació tècnica" que hagin rebut de Govern per justificar la negativa.





Vergés continuarà defensant la proposta perquè respon a evidències epidemiològiques i també a realitats diferents en el territori: "Si tinguéssim les competències totals, com hauria de ser, la zona de Baix Montseny hauria tirat endavant" en el seu canvi de fase.