L'ONCE formarà i dotarà de protecció als seus venedors

L'ONCE treballa ja en el disseny d'una campanya de formació i informació per als seus venedors, així com la dotació d'elements d'higiene i protecció suficients per recuperar la venda dels seus productes amb seguretat, tant per a ells com per a les persones que adquireixen els seus tradicionals cupons i altres productes de loteria, segons ha informat l'entitat.





No obstant això, l'organització no ha establert encara una data exacta per a la incorporació dels venedors als seus llocs de venda. En aquest sentit, ha apuntat que tots els agents venedors són personal laboral de l'ONCE i s'incorporaran quan les condicions de seguretat "siguin absolutes".





Fins a la data de reiniciar la venda, l'organització treballa "intensament" en dissenyar formació per al seu personal venedor per a la nova etapa de venda i informació sobre com seran les relacions amb els clients pel que fa a gestió de productes o els pagaments.





A més, s'està preparant la dotació per garantir que la plantilla de venedors, tots ells persones amb discapacitat, torni al seu treball "totalment protegit". Per a això, se'ls ha de proveir de guants, màscares, pantalles protectores, solució hidroalcohòlica, i "quanta dotació més sigui necessària".









Al temps, està analitzant les "variades situacions" en què desenvolupen la seva tasca els agents venedors per prendre "les decisions més oportunes" en cada moment, en funció de la ubicació i normativa per a la desescalada.





Paral·lelament, l'ONCE està iniciant la valoració per a la neteja de totes les oficines i instal·lacions de treball habitual, així com a l'acondicionament dels quioscos ubicats en l'espai públic i/o en altres llocs de venda.





L'ONCE prepara "tot l'engranatge de vendes", inclòs el centre de producció i logística, conegut popularment com impremta del cupó o també la 'fàbrica de la il·lusió', per poder sortir a mercat "com més aviat sigui possible, complint la normativa i la seguretat per a treballadors i clients".