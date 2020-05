Detecten un tauró de vuit metres davant d'una platja de Granada

La Guàrdia Civil ha albirat en el matí d'aquest dissabte a tot just 400 metres de la platja de La Mamola, en Polopos (Granada), un tauró pelegrí ('Cetorhinus maximus') de més de vuit metres de longitud. Després d'aquest albirament podria trobar-se la reducció del trànsit marítim, que ha canviat les zones per les quals es mouen aquestes i altres espècies d'animals.

















Segons concreta la Guàrdia Civil en una nota de premsa, no es té constància que el tauró pelegrí atac a l'home; no obstant això, els agents del seu Servei Marítim han recomanat als que en aquell moment estaven amb les seves embarcacions a l'aigua que no s'acostessin massa a l'animal.





És el segon albirament que fan els mariners de la Guàrdia Civil a les últimes setmanes. El 3 de maig van veure un més petit, d'uns tres metres de longitud davant de la platja de Calahonda.