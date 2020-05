Per què l'impost a les grans fortunes de Podem està abocat al fracàs

L'últim topada entre Unides Podem i PSOE s'ha produït després de la proposta d'un impost a les grans fortunes llançada per Pablo Iglesias. Aquest nou tribut, que substituiria l'impost sobre el patrimoni regulat per les autonomies, gravaria entre el 2% i 3% dels patrimonis que superin el milió d'euros i, segons càlculs del partit, podria recaptar més de 11.000 milions.





No obstant això, les carteres econòmiques capitanejades per Nadia Calviño i María Jesús Montero no veuen amb bons ulls la iniciativa del seu soci de Govern. Montero ha desacreditat en públic la necessitat d'un nou impost, preferint esprémer els impostos que ja existeixen.





També el màxim responsable de l'Registre d'Economistes Assessors Fiscals (REAF) ha sostingut que la recaptació està sobrevalorada: "es tracta d'una xifra molt alta, irreal. Assegurar que es va a recaptar gairebé la meitat del que aporta Societats... Ens sembla massa", va confessar Jesús Sanmartín a 'El Mundo'.





Potser l'experiència comparada relativitza força tant la capacitat d'implementació del tribut com la seva efectivitat a l'hora d'obtenir ingressos. De fet, aquest impost va estar en vigor a Europa durant bastants anys fins que diversos països van començar a eliminar del seu sistema tributari. Mentre que en la dècada dels 90 12 països del Continent compartien l'impost, en l'actualitat només Noruega, Suïssa, Bèlgica i Espanya segueixen gravant les grans riqueses personals. Què ha passat perquè Alemanya, Àustria, Finlàndia o Dinamarca hagin deixat d'aplicar aquest tribut?









DOBLE IMPOSICIÓ...





Un problema apuntat per diversos economistes és que l'impost a les grans fortunes suposaria una doble imposició en gravar el mateix bé pel qual ja es tributa mitjançant l'IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) o mitjançant l'IBI (Impost sobre els béns Immobles). Una doble imposició que a més penalitzaria l'estalvi.





Posem el cas d'un contribuent que guanya 100, paga 37 per IRPF, consumeix 13 i estalvia 50 en un any fiscal; el nou tribut de Podem castigaria el romanent conservat pel ciutadà, que, a més, ja hauria pagat per les seves rendes com a persona física.





... I ESCASSA RECAPTACIÓ





Però una altra de les adversitats que haurien d'afrontar els dissenyadors del nou impost és la deslocalització de capitals que ja s'ha demostrat en el passat que provoquen aquestes figures tributàries.





El cas més recent és el de França. Sota la presidència de François Hollande, França va introduir un impost per als "superrics" del 75% per a patrimonis de més d'1 milió d'euros, que se sumava a l'Impost de Solidaritat sobre la Fortuna que ja estava en vigor. El Partit Socialista Francès va acudir a raons patriòtiques semblants a les que branda Podem en aquesta crisi causada per la pandèmia.





Amb tot, els resultats de l'experimentació tributària al país veí van ser contraproduents: la recaptació va quedar molt lluny del que s'esperava, grans contribuents van emigrar a altres països (els casos de Johny Hallyday o Gerard Depardieu van ocupar grans titulars) i va haver de donar-se marxa enrere al nou impost.





Molts experts fiscals recomanen abans clarificar les regles d'adscripcions de béns a societats i combatre l'enginyeria tributària per augmentar la recaptació sobre els tipus actuals. En cas contrari, és molt probable que els diners que Podem vol capturar, s'esfumin per una fuga de capitals com la que ja es va viure a França.