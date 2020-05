Coneix què es permet en cada fase de la desescalada: la 0,5, la 1 i la 2

El BOE va publicar un número extraordinari, per explicar en qeu consistirà la Fase 0 millorada i els canvis de la Fase 1 i quines mesures de relaxament s'introdueixen en la fase 2.





LA FASE 0 o MILLORADA 0,5





Madrid, Barcelona i la gran part de Castella i Lleó romanen en la fase 0 millorada amb mesures d'alleujament.





1) Els establiments de menys de 400 metres quadrats podran obrir, ja sense necessitat de cita prèvia.





2) Es poden reprendre les sales de vetlla en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure o de 10 persones en espais tancats.





3) En la nova fase 0, es permeten vetlles, misses i comerços sense cita prèvia.





4) Reobren biblioteques i museus, però no terrasses.









5) Es reobren Esglésies que no se superi el terç de la seva capacitat i que es compleixin les mesures generals de seguretat i higiene.





6) S'obriran els centres de serveis socials perquè puguin prestar atenció presencial, tot i que es prioritzarà la prestació de serveis per via telemàtica.





7) Hi haurà reobertura d'escoles i universitats per a tasques de desinfecció, condicionament i realització de funcions administratives.





8) S'autoritza que reaunude l'activitat a les instal·lacions cientificotècniques i es podran celebrar seminaris i congressos, encara que amb un màxim de 30 assistents.





9) Les biblioteques podran reobrir per préstec i devolució d'obres i lectura en sala.





10) Es preveu la reobertura dels Centres d'Alt Rendiment (CAR) per als esportistes professionals i s'autoritza l'entrenament mitjà en les lligues professionals.

COM ÉS LA FASE 1?





1) Es poden obrir els locals de menys de 400 m2 però han de reduir a l'30% l'aforament total i han d'establir un horari d'atenció prioritària per a majors de 65 anys.





2) Els locals de més de 400 m2 podran obrir si acoten l'espai.





3) S'autoritza la pesca i la caça esportiva i els espectacles varien per CCAA









4) Es poden tornar els espectacles culturals, sempre que no superin un terç de l'aforament autoritzat. Si es realitzen en llocs tancats, no podrà haver-hi més de 30 persones en total i, si són a l'aire lliure, només podran estar 200 persones.





5) També s'inclou un capítol en el qual autoritza l'activitat cinegètica i la pesca esportiva i recreativa, sempre que es respecti la distància de seguretat.





6) Es i autoritzar les rebaixes. Les accions comercials o de promoció que duguin a terme les botigues "han d'estar acompanyades de mesures destinades a assegurar que no es generin aglomeracions que impedeixin el manteniment de la distància de seguretat, el compliment dels límits d'aforament, o comprometin la resta de mesures establides en aquesta ordre, han d'adoptar les mesures adequades per a evitar-les, incloent el cessament immediat de les esmentades accions comercials o de promoció si resultés necessari ".





EL QUE PERMET LA FASE 2





Aquest graó de la transició cap a la nova normalitat s'aplicarà, des d'aquest dilluns, a l'illa balear de Formentera ia del Ferro, La Gomera i La Graciosa, a les Canàries. És previsible que en una setmana s'uneixin la major part dels territoris que porten en fase 1 des del passat 11 de maig.





1) Es permet a les persones de fins a 70 anys, fer activitat física a l'aire lliure en qualsevol franja horària, llevat la reservada per als més grans i dependents (de 10:00 a 12:00 i de 19:00 a 20:00) . No especifica l'ordre si també aquesta relaxació és aplicable als passejos. Les CCAA poden acordar que les franges horàries comencin dues hores abans i acabin dues hores després, sense que s'incrementi la durada total de les mateixes.





2) Les persones de fins a 70 anys podran fer activitat física en qualsevol franja, menys a la reservada per a majors (de 10 a 12 i de 19 a 20).





3) A la 2, no hi ha problemes per als contactes de fins a 15 persones.





4) En les sales de vetlla amb fins a 25 persones a l'aire lliure o 15 en espais tancats. La participació en la comitiva fúnebre serà de fins a 25 persones. L'assistència a llocs de culte estarà autoritzada sempre que no se superi el 50% de l'aforament.





5) Les cerimònies nupcials podran realitzar-se en instal·lacions públiques o privades, amb un aforament de el 50%, i en tot cas amb un màxim de 100 persones a l'aire lliure o de 50 en espais tancats.













6) S'autoritza l'obertura de tot tipus de comerços, inclosos els de gran superfície (centres i parcs comercials), tot i que l'aforament total s'haurà de reduir a el 40% i la distància mínima entre clients ha de ser de dos metres.





7) En aquesta fase, es podrà restablir el consum al local en bars i restaurants (excepte locals nocturns i discoteques), sempre que no se superi el 40% de l'aforament. El servei haurà de fer-se en taula (no en barra) i preferentment mitjançant reserva prèvia. Es podrà oferir el servei en bufet, sempre que sigui assistit amb pantalla de protecció, a través d'emplatats individuals i monodosi preservades del contacte amb l'ambient. Les taules o agrupacions de taules han d'estar distanciades per dos metres.





8) Es permeten la realització de visites als residents d'habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i residències de gent gran. Les visites es realitzaran preferentment en supòsits excepcionals, com un procés d'agonia o per alleujar la descompensació neurocognitiva de el resident. L'Executiu vol evitar que els centres de gent gran es converteixin de nou en focus de la pandèmia.





9) Es poden reobrir residències, edificis, centres i instal·lacions d'investigació.





10) Les zones comunes dels hotels podran reutilitzar-se en la etapa 2.





11) Es poden reobrir cinemes i teatres.





12) La competició serà a porta tancada.





13) A les biblioteques, es podrà fer ús d'ordinadors i mitjans informàtics per al públic, o es reprendrà el préstec interbibliotecari.





14) S'autoritza la reobertura de monuments i altres equipaments culturals, i també sortiran de la hibernació cinemes, teatres i auditoris.





15) Es permet l'entrenament bàsic en lligues no professionals federades, l'entrenament total o precompetició de les lligues professionals (seguiran sense poder assistir els mitjans).





16) Retorna la competició professional "sempre que l'evolució" de la pandèmia ho permeti. Es reprendrà sense públic ia porta tancada. Els mitjans podran entrar per retransmetre aquesta competició.





17) Es podran obrir les piscines a l'aire lliure o cobertes per a la realització d'activitats esportives. També podran tornar les piscines recreatives, amb un aforament màxim del 30%.





















18) El trànsit i permanència a les platges podrà fer-se en grups de, com a màxim, 15 a persones i els banyistes hauran de fer "un ús responsable de la platja", des d'un punt de vista mediambiental i sanitari.





